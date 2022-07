La alegría de caminar juntos

Hace unos días falleció Eugenio Scalfari, director del diario La Repubblica y gran icono de la prensa italiana. El Papa ha recordado la amistad que le unía con este periodista que se declaraba no creyente, y que le contaba cómo intentaba captar, investigando la vida cotidiana, a través de la meditación y de grandes lecturas, el sentido de la vida. Scalfari y Francisco hablaban sobre las grandes preguntas de la existencia humana y, como ahora ha recordado el Papa, él siempre se preguntó sobre la presencia de Dios, sobre las cosas últimas, y se mostró dispuesto también a reflexionar profundamente sobre el sentido de la fe.

Claro está que esta apertura recíproca supuso, para ambos, algún riesgo. Con su peculiar estilo, Scalfari contó algunas de esas conversaciones y llegó a generar incomodidad por sus interpretaciones. Pero Francisco subraya la serena confrontación de sus respectivas opiniones, y la alegría de poder recorrer juntos, como dijo una vez, un tramo del camino de la vida.

No es casual que los tres últimos papas, Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco, hayan mantenido relaciones de estrecha amistad e intenso diálogo con personas no creyentes. Para el creyente, la inquietud y las preguntas del no creyente son una ayuda para no convertir la fe en ideología, para comprender que siempre está abierta y en camino. Para el no creyente, la certeza de la fe es una invitación a proseguir la búsqueda, a no caer en el escepticismo. Y para ambos, la amistad es la alegre posibilidad de recorrer juntos el camino de la vida. "Desde hoy, más aún, guardaré en mi corazón el recuerdo amable y precioso de las conversaciones que tuve con Eugenio”, ha dicho Francisco. “Rezo por él y por el consuelo de los que le lloran. Y confío su alma a Dios, para la eternidad".