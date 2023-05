Sólo con Él podemos navegar

Ayer, durante la celebración de Pentecostés, el Papa reiteró que en el mar agitado de la historia la Iglesia sólo puede navegar con el Espíritu Santo porque, sin Él, permanece inerte, la fe se reduce a mera doctrina, la moral a un deber, y la pastoral a un simple trabajo más. Francisco recordó que el Espíritu no dio comienzo a la Iglesia impartiendo instrucciones y normas a la comunidad, sino descendiendo sobre cada uno de los apóstoles. Y cada uno recibió gracias particulares y carismas diferentes. Esa diversidad, que podía haber generado confusión, gracias al Espíritu se transforma en armonía. El Espíritu no creó una lengua igual para todos, no eliminó las diferencias, las culturas, sino que armonizó todo sin uniformar. Esta es una perspectiva que ilumina el momento presente.