El secreto de su permanencia en el tiempo

Más de una vez me topo con personas no creyentes que muestran su sincero asombro ante la permanencia de la Iglesia a pesar de los pecados de sus hijos y de sus errores históricos. Hoy he encontrado un nombre y una “pequeña” historia que responde a ese interrogante. Me refiero a monseñor René Dupont, que pertenecía al Instituto de Misiones Extranjeras de París y que llegó a Corea en 1954, recién terminada la guerra. Fue el primer obispo de la diócesis de Andong, que pastoreó con fidelidad durante veinte años llevando a cabo un sinfín de iniciativas, y acaba de fallecer a los 96 años. Cuando le llegó el retiro no volvió a su Francia natal, sino que trabajó en una parroquia de los suburbios de Seúl, y más tarde se instaló en un pueblecito de su antigua diócesis donde siguió predicando en conventos y parroquias, además de cultivar su propio huerto.

Hace poco, con motivo de su 70 aniversario como sacerdote, resumía así su vida: “he intentado escuchar al Señor, en lugar de hacer mis planes; siempre le he pedido que me ayude a aceptar lo que Él quiere que haga, y así he vivido mi sacerdocio, no hay nada más que hacer”. Parece como si eso fuera nada… y, sin embargo, René Dupont ha hecho mucho, la gracia de Dios no se ha frustrado en él, como diría el apóstol. La prueba es que, aunque Corea del Sur no acepta la doble nacionalidad, con él hizo una excepción: se la concedió y le permitió mantener su nacionalidad francesa como testimonio de gratitud por su labor en Corea, donde se había hecho uno con su pueblo. Era ya muy anciano, pero parecía un niño feliz cuando le entregaron el documento que le acreditaba como un coreano más.

Vidas como esta, lejos del espectáculo y de las redes sociales, que comunican la novedad de Cristo en cada gesto, son las que explican la permanencia de la Iglesia en el tiempo, que, con razón, a tantos asombra.