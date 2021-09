Restán: "Tras la entrevista en COPE, el Papa resulta más cercano y familiar"

Hoy el Papa ha hablado de tú a tú a nuestros oyentes a través de su diálogo con Carlos Herrera. Dice un gran maestro de la vida eclesial que al Papa (a cualquier Papa) hay que “aprenderlo”. No sólo aprender lo que enseña, ¡claro!, sino aprender su humanidad, hecha de historias, de memoria y sensibilidad particulares, porque a través de esa personalidad, con sus genialidades y límites, el Señor quiere conducir a su Iglesia en una circunstancia concreta.

Con esta gran entrevista, hoy Francisco nos resulta más cercano y familiar: la forma en que la fe le ha llegado a través de su familia, cómo le ha forjado humanamente, cómo ha ido cambiando su forma de pensar; su mirada sobre las grandes convulsiones de nuestro mundo de hoy, sus decisiones para guiar a la Iglesia en medio de este mar agitado, incluso su ironía, su humorismo y sus gustos literarios o deportivos. Podemos sentir más o menos sintonía con cada una de esas cosas… lo importante es que Jesús vuelve a confiar a un sucesor de Pedro la desproporcionada tarea de pilotar su barca, y a nosotros nos toca remar.

“Yo no me pondría trágico”, ha dicho Francisco refiriéndose a una de las grandes controversias eclesiales de este momento. Y quizás eso puede aplicarse a toda la vida de la Iglesia. No se trata de “quitar hierro” sino de mirar con la perspectiva de Dios, que no suele ser la nuestra. Hoy en COPE hemos sentido muy nuestra la voz del Papa, pidamos por él y caminemos con él.