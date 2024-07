Que cese la persecución y se respete la libertad de todos

El próximo domingo Venezuela afronta un momento crucial en su historia. Por primera vez desde que el chavismo asumió el poder, existe una posibilidad cierta, apoyada por todas las encuestas, de que la oposición democrática alcance la victoria. A lo largo de estos años la Iglesia católica ha caminado por el alambre en Venezuela para mantener su libertad, sostener la esperanza de la población y, al mismo tiempo, evitar convertirse en un agente estrictamente político. El precio no ha sido bajo, pero ha merecido la pena. Llegado este momento, la Conferencia Episcopal Venezolana ha publicado un amplio mensaje en el que invita a una “masiva participación ciudadana en las elecciones como personas, y como sociedad civil”, subrayando que el horizonte es una acción política que propicie el desarrollo humano integral y en la que el centro sea la persona humana con su inviolable dignidad.

La mirada esperanzada y la mesura que dominan todo el mensaje no ocultan que en este proceso “no hay igualdad de oportunidades para todos”, y por eso los obispos reclaman que cese la persecución y el hostigamiento y que se garantice la libertad de movimiento a los candidatos de la oposición. En el mensaje encontramos una significativa cita del documento conciliar Gaudium et Spes que es todo un juicio moral sobre la autocracia que se ha instalado en Venezuela: “es indispensable una autoridad que dirija la acción de todos hacia el bien común no mecánica o despóticamente, sino obrando principalmente como una fuerza moral, que se basa en la libertad y en el sentido de responsabilidad de cada uno”. Los desafíos que deberá afrontar el nuevo gobierno son gigantescos pero el primer paso es no ceder a la desesperanza, a la apatía y al miedo. Y en este sentido, el llamamiento de los obispos es contundente: “el corazón herido de una sociedad se cura con la participación; participar es pues, esencial y una obligación moral, si queremos tener cambios favorables en el futuro próximo”.