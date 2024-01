Un libro apremiante

El diario italiano La Stampa ha publicado una carta del Papa Francisco que sirve de prólogo a una nueva edición de Youcat, el Catecismo para los jóvenes que bien conocimos aquí durante la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid. El Papa comienza afirmando que "el amor es la razón primera de la existencia de la Iglesia". El amor que Dios Padre alimenta por cada ser humano y que reveló al mundo a través de Jesús, y de ahí deriva toda la misión de la Iglesia: el anuncio del Evangelio, la caridad, la generación de una nueva cultura, todo.

Francisco dice que el corazón de la vida cristiana es el encuentro con Cristo y el enamoramiento de Cristo. Y esto no podemos dejar de presentarlo y darlo o a conocer a quienes aún no han tenido la oportunidad de vivir ese encuentro. El catecismo (Youcat y todos los demás) nace de ese amor a Jesús que los creyentes llevamos dentro. Por eso el Papa provoca a los jóvenes con estas palabras: “amen este libro, porque es fruto del amor". Ese es el sentimiento que cualquier cristiano debe tener hacia la doctrina de la Iglesia, que no se puede separar del amor.

Francisco ha querido recordar las palabras que Benedicto XVI escribió en el prefacio de la primera edición del Youcat: "Este libro es apremiante porque nos habla de nuestro propio destino y, por tanto, nos concierne a cada uno de nosotros de cerca”, y por eso les pedía que lo estudiasen con pasión y perseverancia, personalmente y con otros amigos, porque es necesario permanecer en diálogo sobre la fe.

La contraseña para una vida verdaderamente gozosa, dice el Papa, consiste en "mirar y juzgar lo que nos sucede y las decisiones que estamos llamados a tomar con los mismos ojos, con los mismos sentimientos, con la misma postura que encarnó Jesús". Y eso sólo se puede aprender, día a día, dentro de la comunidad de la Iglesia, que anuncia, que explica, que celebra, que cura, que vive todo sin dejar nada fuera.