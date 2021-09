José Luis Restán: "Al primer Papa no europeo le importa, y mucho, Europa"

Al primer Papa no europeo en muchos siglos le importa, y mucho, el futuro de Europa. Muchas veces hemos escuchado que Francisco no quiere saber nada de las grandes naciones europeas y que sólo tiene ojos para las periferias del mundo… Pues no. En su entrevista con Herrera ha dejado claro que, para él, lo mismo que para los papas Benedicto y Juan Pablo, Europa tiene una misión trascendental que cumplir para bien del mundo. Europa es “legado y tarea”, ha dicho Francisco, pero si no avanza y perfecciona su unidad, puede deshacerse.

Por eso se plantea la posibilidad de viajar a Santiago de Compostela el próximo 2022, al cumplirse cuarenta años de aquel inolvidable discurso de san Juan Pablo II en la catedral compostelana, cuando todavía el “telón de acero” partía en dos este viejo y cansado continente.

El cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, a quien tendremos este sábado en Madrid, acaba de decir en Eslovenia que Europa necesita redescubrir los cimientos que permiten que una casa no se derrumbe: la verdad, la justicia, la libertad y el amor. Pilares que se han amasado durante siglos al calor del Evangelio. La pregunta es si los europeos de esta hora queremos esos cimientos o preferimos la liquidez del nihilismo. Ojalá, Francisco avive la llama el año próximo, en el marco incomparable de Compostela.