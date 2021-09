José Luis Restán: "Hoy en día falta una 'ecología del hombre'"

Está dando que hablar un libro que recoge varios textos de Joseph Ratzinger sobre la identidad y misión de Europa. Lo nuevo en este libro son dos prólogos: uno del papa Francisco y otro del propio Benedicto XVI, en el que plantea la paradoja de que el ecologismo haya descubierto que la naturaleza establece reglas y límites que no podemos transgredir sin provocar una gran destrucción y, sin embargo, esto no se reconoce para el hombre. Hoy falta una “ecología del hombre”, que reconozca que poseemos una “naturaleza” que nos ha sido dada, y que violentarla o negarla conduce a la autodestrucción.

Con su delicadeza y sagacidad de siempre, Benedicto XVI sitúa un punto de arranque de la actual crisis antropológica en la separación entre sexualidad y fecundidad. Primero se pensó en que esto significaba una liberación. Ahora empieza a pensarse (ya no es ciencia ficción) en no confiar la procreación al encuentro amoroso entre hombre y mujer, sino planificar y producir a los seres humanos “racionalmente”. De esta forma ya no seríamos un don recibido sino un producto planificado. Con otra derivada: aquello que se fabrica también se puede destruir, y así se explica la tendencia a ver el suicidio como un final planificado de la propia vida.

Esta revolución cultural no se puede afrontar, como escribe el Papa emérito, con simples reclamos moralistas, sino que nos obliga a plantear la pregunta radical sobre quién es el hombre: ¿es don e imagen de Dios, o un producto que él mismo crea? Y en este caso, ¿en qué se basa su dignidad?