No caemos en el vacío

En pocos días me ha llegado la noticia de la muerte de tres personas de cuyo testimonio de fe ya sabía. Uno, misionero en Brasil, tras una larga vida entregada en una parroquia enclavada en una favela de Copacabana; otra, una madre joven que ha testimoniado su fe en la alegría y el dolor, construyendo su familia y sosteniendo a su comunidad; la tercera es una monja cisterciense que llevaba catorce años en su convento, que ha vivido su enfermedad como una ofrenda y ha dejado una huella de alegría y dulzura para quienes se encontraron con ella. A todos nos llega la muerte, y nunca va a parecernos bueno el momento ni la forma en que se nos pide entregar la vida.

Cada una de estas tres personas ha tenido sus luchas, sus incertidumbres y fatigas, más aún, sus resistencias. Lo que me impresiona no es eso, sino que en ellas haya dominado la certeza de que el mismo Señor que había dado fecundidad a sus respectivos esfuerzos, que los había rodeado de una compañía humana signo de su presencia, no los dejaría solos en el duro trance de la muerte, y llevaría su vida al cumplimiento definitivo.

Para el cristiano no hay ruptura ni separación posible entre historia y eternidad. Cuanto más te involucras en la historia (familia, trabajo, construcción social…) más necesitas la perspectiva de la eternidad. Y como bien decía Benedicto XVI en la encíclica Spe Salvi, la eternidad no es la mera duración ilimitada de la vida tal como la conocemos ahora, sino la plenitud total de esa vida, una plenitud que deseamos e intuimos pero que aquí no alcanzamos. Cada una de estas muertes, por lo que he sabido, ha implicado, naturalmente, un desgarro, pero dentro de una gran certeza, de una paz e incluso de una misteriosa alegría. Morir así es también parte del testimonio que un cristiano debe ofrecer al mundo: la certeza de que nuestra vida no se va por el sumidero de la historia, sino que se recoge y remansa en las manos, humanas y divinas, de Cristo. Para renacer.