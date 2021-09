El bonito homenaje de José Luis Restán a Jorge Urosa: "Se ganó el amor de su pueblo"

Jorge Urosa no es uno de esos famosos cuya muerte atrae la atención de todos los medios. Era el arzobispo emérito de Caracas, un hombre que se ganó el amor de su pueblo con su testimonio de fidelidad a Cristo, de cercanía a los pobres y de libertad frente al poder. Siempre tuvo claro que su misión no era la de un político sino la de un pastor y, como tal, no dudó en denunciar los abusos del chavismo y su deriva totalitaria, pero también reprochó a la oposición sus divisiones.

No amaba los focos ni buscaba los aplausos, pero el pueblo venezolano conocía su integridad de hombre de fe y su libertad indomable, que le llevó también a sufrir desencuentros con algunos eclesiásticos que mantenía posiciones distintas sobre cómo afrontar la relación con el gobierno. Sin embargo, el cardenal Urosa no hizo de esto un motivo de amargura ni de división.



Consciente de que llegaba la hora de entregar su vida, envió un mensaje en el que consideraba como una fortuna y una bendición de Dios las diversas responsabilidades que tuvo que asumir en su vida como sacerdote y obispo; en esta especie de testamento espiritual explicaba que nunca actuó por odio o rencor, sino buscando la gloria de Dios y en defensa de la libertad, la justicia y los derechos del pueblo venezolano; y se despedía recordando la necesidad de que el episcopado se mantenga unido en el difícil momento que atraviesa su país, y que ponga en el centro de su preocupación la evangelización del pueblo de Venezuela. La fortaleza de la Iglesia en aquel querido país, se debe también a la vida entregada de Jorge Urosa.