Una vecina de un pueblo de Toledo hace un belén de ganchillo y esta es la decisión que toma el Ayuntamiento cuatro años después

Estamos en los días más familiares del año, en los días de Navidad y en los hogares de todo el mundo se repite las mismas escenas. Familias enteras reunidas, familias grandes, además, si es posible en torno a una mesa para cenar en Nochebuena y comer el día de Navidad, para celebrar el nacimiento de Jesús. Las casas están decoradas con luces, habrá un árbol de Navidad, también el nacimiento.

Paqui vive en Yepes, un pueblo de Toledo. De ahí era San Juan de la Cruz. Y en la casa de Paqui ese belén es aún más especial, porque lo ha hecho ella misma. Es un belén de ganchillo desde los pastorcillos, las ovejas o las gallinas..., y no falta detalle.

"Tiene el Misterio, tiene los pastores, los cerdos, las ovejas, tiene un molino, tiene los alfareros, la castañera", va describiendo en Mediodía COPE, Paqui para que pese a la distancia y no poderlo contemplar, Pilar Cisneros y Jorge Bustos vean su Belén especial.

Y cómo se hace un cerdo con ganchillo. "¿Cómo? Con imaginación", contesta Paqui.

Este año se pueden ver también a los Reyes Magos. "Ya no me ha dado tiempo a hacer más. Al año que viene habrá más cosas, pero este año los panaderos también están"

un nacimiento que comenzó hace cuatro años

Paqui comenzó hace cuatro años a tejer las figuritas del belén, por varios motivos, "empecé tontamente haciendo el Misterio y luego se ha continuado. Lo hago en el invierno o por las noches, porque si no me da por comer y así no como, hago ganchillo. Lo hago en el invierno. En verano no hago nada, pero en invierno sí que lo hago. Y la verdad es que me gusta mucho".

¿Y por qué un belén y no una maqueta, no sé, de la Catedral de Toledo, por ejemplo?, les interesa saber a los comunicadores de COPE. "Yo qué sé. Lo vi en YouTube. Empecé viéndolo en YouTube y dije, pues voy a hacer yo uno. Y empecé, ya te digo, tontamente. Y mira, tengo las frutas, las verduras, también las tengo. Pero pequeñitas. Tenemos zanahorias, fresas, ciruelas, cerezas, coles...".

Pero esas piezas tan pequeñas, ¿no son todavía más difíciles de hacer de ganchillo? "Claro, lo pequeño es más difícil de hacer que lo grande", y admite que las cerezas han sido las que más le ha costado hacer.

¿Y cuál es tu figura, tu próximo desafío, ese que todavía no te has atrevido a hacer, si es que te queda alguna figura por incluir? "Voy a hacer la Anunciación. Para el año que viene voy a hacer la Anunciación. También tengo, que se me ha olvidado decir, la huida de Egipto. Está la Virgen sentada en el burrito, el niño y San José con el farol y el ángel que los va guiando el camino".

¿La primera pieza que hiciste, la primera figura, cuál fue? El Misterio. Lo primero que hice fue la Virgen. La Virgen, la primera, luego San José, el niño, la mula y el buey".

¿Entrará el belén de paqui en la ruta turística de yepes?

En Yepes todos conocen de la destreza de Paqui con el ganchillo y van a su casa ver el belén. ¿Qué hacen, llaman a la puerta y se presentan ahí para ver el belén? "Sí, claro. Ayer vino un montón de gente a verlo. A todo el mundo le gusta mucho. La gente llama a la puerta, yo les abro y pasan y lo ven".

¿Y el Ayuntamiento no ha pensado en un bien de interés cultural? "El día 26 pueden venir a verlo la gente que quiera porque por Yepes hay gente de fuera que va a hacer turismo, sobre todo para ver la iglesia.

¿Y no empieza a entrar tu Belén ya dentro de esa ruta que le hacen a los turistas? "Entrará, entrará. Yo cuando pasa Navidad le quito. Lo puse el Puente de la Inmaculada y ya después de Reyes lo recojo".

Y puede que en esa ruta que recorren los visitantes de Yepes, el belén de Paqui sea en los próximos años visita obligada.