¿Quieres saber si eres diógenes digital? En Mediodía COPE estudiamos qué hacer para evitarlo

Se conoce como síndrome de Diógenes a un trastorno sufrido por ciertas personas, sobre todo ancianos, y que está caracterizado por abandono extremo del autocuidado, por la acumulación de basuras y objetos inservibles, marcado aislamiento social y nula conciencia de enfermedad.

Y todo, pese a que Diógenes de Sinope, filósofo del que coge el nombre este trastorno, creía en el autocontrol y en el rechazo de todo lo que era innecesario en la vida, como las posesiones personales y el estatus social.

En la sociedad de la tecnología, de la nube e internet, de los móviles, relojes y todo tipo de dispositivos inteligentes, los que somos dados a acumular cosas, a no desprendernos de nada, no solo somos diógenes al uso, también nos califican de diógenes digitales, los desprendidos, los que no guardan ni una foto porque mañana te vas a ver en ella peor de lo que creías o para evitar la nostalgia de lo que fuiste.

Otros acumulamos fotos, aplicaciones, pantallazos, documentos en nuestros móviles y claro, cuando te quieres dar cuenta, te has quedado sin memoria. Y muchas de todas esas cosas no las va a utilizar nunca más o, si nos hacen falta, es probable que en todo esemaremágnumdigital no lo encontremos.









Diógenes digitales, más frecuente de lo que pensamos

Si queremos seguir almacenando cosas, bajándonos aplicaciones, hay que ir eliminando cosas innecesarias, de lo contrario nos convertimos en diógenes digitales.

¿Por qué acumulamos tantos contenidos digitales, por qué tenemos esa ansía de guardarlo todo? "Porque no queremos perdernos nada. Es un comportamiento impulsivo que tiene detrás a las aplicaciones digitales que tienden a darnos a entender que lo digital no ocupa lugar", responde Aurora Gómez, psicóloga especialista en comportamientos digitales, en Mediodía COPE.

"En esta sociedad de la infoxicación, del exceso de la información, tenemos temor a perdernos algo que pueda ser importante. Por eso acumulamos y acumulamos", afirma Aurora.

Pero como ocurre en casa, en esto también, hacer limpieza nos ayuda mentalmente.

Hacer limpieza de vez en cuando en nuestro móvil es sano

Borrar y eliminar fotos y apps del móvil es muy sano y para hacerlo de una manera ordenada y sencilla, en Mediodía COPE, han pedido consejo a José Carlos Gallego, profesor de informática y presidente de la Asociación Cántabra de Ciberseguridad, acostumbrado a deshacerse de aquello que es innecesario ya sea en el ordenador o en móvil.

Para pasar de diógenes digitales a minimalistas digitales hay que cambiar de hábitos,"hay que empezar a pensar en que una vez al mes debemos limpiar, pero depende de cada uno, algunos deberían hacerlo una vez al mes otros una vez a la semana. Pero esto es cuestión de ser disciplinados y ponerse a limpiar, pasarlo a la nube, al ordenador o eliminarlo porque hay muchas cosas que no necesitamos", recomienda el profesor Gallego.

Además, subraya que "si almacenamos tanto, cuando lo queramos encontrar no lo vamos a hallar. Por ejemplo, los correos electrónicos no se guardan en tu ordenador están guardados en los servidores y si no están organizados, al final no lo encuentras".

Otro de los consejos del profesor Gallego es aprovechar el almacenamiento en la nube "como todos los dispositivos móviles ya vienen con una cuenta que te permite sincronizar con el resto de tus dispositivos ni siquiera tienes que preocuparte en guardar las fotos, por ejemplo, esta están almacenadas en la nube y puedes liberar espacio".

Por último, algo fundamental que debemos tener muy en cuenta, ¿qué espacio o porcentaje de la memoria debemos tener libre? "Realmente, hablamos de dispositivos de 128 gigas, normalmente; no hay un porcentaje fijo, pero sería recomendable no pasar del 75 % del almacenamiento. Tener entre un 15 %, un 25 % libre y si se puede tener un poco más, pues mejor", concluye.









Liberar espacio: consejos

Utiliza servicios como Google Drive, OneDrive, Dropbox o iCloud para respaldar fotos, videos y documentos importantes. Configura la sincronización automática para que tus archivos estén siempre respaldados en la nube. Además, aprovecha funciones como "copia de seguridad y sincronización" de estos servicios para mantener una copia actualizada de tus archivos. Respalda sólo lo necesario y elimina el resto.



Revisa tu lista de aplicaciones y desinstala aquellas que no has utilizado en los últimos meses. En dispositivos Android, puedes ir a "Configuración" > "Aplicaciones" y seleccionar las aplicaciones para desinstalar.

En dispositivos iOS, mantén presionada la aplicación en la pantalla de inicio hasta que comiencen a temblar y luego toca el aspa para eliminarla.

Utiliza la función de agrupación de aplicaciones para evitar tener los iconos desperdigados por la pantalla. Así también te resultará más sencillo localizarlas. En especial, la pantalla de inicio resérvala para las aplicaciones que más utilices.

Dedica tiempo a limpiar tu bandeja de entradade correos electrónicos y mensajes. Elimina correos electrónicos no deseados, archiva mensajes antiguos y organiza las conversaciones en carpetas. Utiliza aplicaciones como Gmail o Outlook, para Android o iOS, que ofrecen funciones avanzadas de gestión de correos electrónicos y filtros automáticos.