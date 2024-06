¿Qué pretende Sánchez con la 'financiación singular' para Cataluña?

Cataluña es de nuevo el eje de muchas de las noticias de este lunes. El origen de las informaciones, lo encontramos el pasado sábado cuando el ganador de las elecciones autonómicas y aspirante a presidir la Generalitat, el socialista Salvador Illa, abrió la puerta a lo que en el PSOE llaman un sistema de 'financiación singular'.

"Estamos comprando un concepto que es el de la 'financiación singular', que puede sonar hasta bien. No, compra de votos para seguir siendo presidente, que puede parecer lo mismo, pero no es exactamente lo mismo", decía en Herrera en COPE, el vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo.









Bravo ha destacado, sobre todo, que un cambio en el sistema de financiación tiene que contar con todas las autonomías y no solamente con una. Además, los populares denuncian que la financiación a la carta rompe la igualdad y la solidaridad que recoge la Constitución.

"Le decimos al que gana 120.000 euros que tiene derecho a sanidad, educación, a políticas sociales, y ¿al que gana 15.600 euros que paga IRPF 0 que no tiene derecho nada? Y ¿el que haga la Renta y no tenga hijos y entonces sus hijos no van a ir al colegio que le descuente la parte proporcional de los colegios? ¿De verdad ese es el sistema, esa es la propuesta de Sánchez, esa es la propuesta de Illa? ¿Así quieren construir un país?", se pregunta el vicesecretario de Economía del Partido Popular.

¿En qué consiste la propuesta?

Aún no se conocen los detalles de esa "singularidad" de Cataluña, pero sí que entra dentro del contexto de las negociaciones oficiales que empiezan esta semana para formar un Gobierno en Cataluña.

Según informa el jefe de Política de la Cadena COPE, Ricardo Rodríguez, "esa idea de reconocer la "singularidad" de Cataluña es presentada como un compromiso de los acuerdos de investidura de Pedro Sánchez, sellados con Esquerra. Las concesiones eran contempladas y, tanto la Moncloa como Ferraz, han remitido a esas 14 páginas rubricadas en noviembre.

Entre sus muros rechazan, ahora mismo, un concierto económico a la catalana y defienden una negociación con los republicanos en los límites del Estatut. La hoja de ruta es firme, añaden, tras evidenciar Sánchez su implicación personal en despejar a Salvador Illa el camino hacia la Generalitat y así desbrozar el propio de su mandato, a partir de unos presupuestos de 2025.

Las concesiones a Cataluña, sin embargo, martillean en las recelosas filiales socialistas. Si Illa gobierna, apunta al equipo presidencial, todo habrá merecido la pena.

En ese instante, reiteran, arrancará una fase diferente de la legislatura, con el gobierno en marcha y en principio sin elecciones a la vista hasta febrero y junio de 2026 en Castilla y León y Andalucía. Un horizonte despejado de urnas para sacar al PSOE de su actual fragilidad territorial.

Puigdemont lo califica de chantaje

Y a todo esto, Carles Puigdemont, curiosamente, se convierte ahora en el principal crítico con esa posible 'financiación singular' para Cataluña. Ahora dice en sus redes sociales el que sigue a la espera de poder volver gracias a la ley de amnistía y que esta oferta de los socialistas es un escándalo y un intento de chantaje para poder gobernar.

La notícia que el PSOE ofereix un finançament singlar si es dóna suport a un govern presidit pel seu candidat a Catalunya és un escàndol en tots els sentits, i caldria que el president Sánchez respongués a diverses preguntes si pretén comptar amb els suports que l’han permès… pic.twitter.com/rSB8H3XvV4 — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) June 17, 2024