Plácido Pérez, agricultor de Lorca a Pilar García Muñiz en Mediodía COPE: "Lo hemos perdido todo"

Queríamos lluvia, porque hace tanta falta y la tenemos aquí. Lo que pasa es que se trata de una DANA que lo que nos deja son precipitaciones muy muy intensas que no ayudan a la campo, si no todo lo contrario, lo dañan y estropean gran parte de las cosechas.

Este martes distintos puntos de España se encuentran en aviso naranja por fuertes tormentas. En este momento, hablamos de Zaragoza y del sur de la Comundiad Valenciana, sobre todo la provincia de Alicante. La región de Murcia tiene en estos momentos nivel amarillo, después de una madrugada muy complicada por la lluvia.

En Cartagena se han superado los 100 litros por metro cuadrado durante la pasada madrugada. Las calles de muchos barrios han quedado completamente inundadas. El agua ha entrado en garajes y en muchos negocios. Allí en la región de Murcia las clases se han suspendido en 14 municipios y en 28 municipio de Alicante.

Todos estábamos deseando que lloviera, sobre todo los agricultores a los que tanto daño estaba haciendo la sequía, pero tras el paso de las intensas lluvias ven cómo estas tormentas están acabando con sus cultivos.

Hace 5 días en Lorca, en Murcia, los agricultores tuvieron que poner unas lonas, unas mantas, para proteger sus frutas y verduras, pero aun así, las cosechas se vieron muy afectadas por la intensa granizada que cayó.

"Lo hemos perdido todo"

Con el agua caída en las últimas horas la situación es aún peor, "con las lluvias del fin de semana y, ya con esto de hoy, se ha perdido todo", le cuenta a Pilar García Muñiz en Mediodía COPE, Plácido Pérez agricultor de Lorca.

"Después de una madrugada como la de esta noche, aquí en Lorca como tenemos tanto miedo psicólogico, pues no hemos podido dormir desde las cuatro de la mañana que han caído 80 litros por metro cuadrado", relata Plácido.

Plácido ha perdido casi todo, "algo se ha salvado porque pusimos mantas térmicas, en algunas zonas doble manta térmica, no para de llover, sigue chispeando no sabemos qué nos va a quedar, creo que no nos va a quedar nada", se lamenta y añade que su situación es la de casi todos los agricultores de la zona, "somos cientos de agricultores, decenas con la declaración de daños".

"Ha sido un verdadero huracán, es la ruina que tenemos en el negocio, oímos tronar y nos ponemos a temblar", le dice el agricultor con la voz emocionada a Pilar.

Por ello pide que los políticos actúen, pero de verdad no solo con promesas, "todos los políticos que han visitado el campo se quedan impresionados de la magnitud de lo que ven y si no nos declaran zona catastrófica habría muchas parcelas que no tenían el seguro porque todavía estaba abierta la línea para hacer el seguro", advierte.

Plácido pide ayuda más allá de los seguros y los créditos de la banca, "la banca reconoce que los agricultores somos el sector que más devuelve los créditos porque ponemos como aval nuestra casa".

Pese a la catástrofe y ruína que están padeciendo, Plácido asegura que va a continuar con su trabajo en el campo, "somos de una pasta diferente, siempre estamos en crisis y estamos curtidos preparados ante tantas cosas, pero mientras te queda algo de dinero, pero si no te queda nada...".