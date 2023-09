Miriam Al Adib, madre de una de las chicas amenazadas de Almendralejo, en Mediodía COPE

Hay noticias en los últimos meses que no dejan de escandalizarnos y, sin embargo, no dejan de ser -por mucho que nos asombremos-, producto de la sociedad en la que vivimos, en la que nos movemos por redes sociales a las que se ha incorporado la Inteligencia Artificial.

Lo que está ocurriendo en la localidad pacense de Almendralejo es uno de esos casos. Hasta este momento, hay una treintena de casos. Lean con atención: una treintena de madres han denunciado que fotos de sus hijas, de entre 12 y 14 años, han sido utilizadas para hacer montajes eróticos hiperrealistas.

Montajes fotográficos hechos con una aplicación de Inteligencia Artificial, un programa que superpone los rostros de las niñas en cuerpos desnudos o de actrices porno. No es la primera vez que ocurre, muchas actrices y cantantes han denunciado públicamente lo mismo. La última en hacer público este hecho fue Rosalía, el pasado mes de mayo su desnudo falso circuló por las redes sociales.

Una denuncia conjunta

Cuando las madres de estas adolescentes de Almendralejo descubrieron lo que estaba ocurriendo, se unían para presentar una denuncia conjunta.

Lo descubren porque las imágenes de las menores han pasado de grupo de WhatsApp en grupo de WhatsApp. Muchas personas han visto esas fotos: en el colegio, en los equipos de fútbol, incluso, alguna de las niñas ha sufrido chantaje por Instagram. Le pedían dinero a cambio de que su fotografía no circularse. Es el caso de la hija de Fátima que tiene 14 años.

"Se pone en contacto uno de los chicos diciéndole que si le podía dar un poco de dinero. Mi hija se negó y le mandó el fotomontaje", cuenta a Mediodía COPE.

La reacción de las familias ha sido de total repulsa de las familias y de todo Almendralejo. La peor parte se la llevan las niñas que, como dice Fátima, están en una edad difícil como para lidiar ya con este tema.

Las madres reclaman inmediatez en la investigación

La Policía está investigando los hechos que han agitado a todo el pueblo. Hay decenas de denuncias, pero las madres de las niñas afectadas se han unido para ir esta tarde a poner una colectiva.

La ginecóloga, divulgadora y madre de una de las niñas Miriam Al Adib, lidera la movilización para acabar con el problema y descubrir a los responsables.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





"Me enteré ayer cuando regresé de un viaje. Me lo enseñó mi hija y si no la conoces, la imagen es perfecta y te crees que es ella. Me dice que se lo están compartiendo en las redes sociales y no sabemos si lo habrán subido a alguna plataforma de pornografía", denuncia en Mediodía COPE, Miriam Al Adib.

Miriam, denunció en redes sociales lo que estaba pasando para que se supiera la verdad, sobre todo, para aquellas niñas que están sufriendo esta persecución, una publicación por la que ha recibido quejas de la Policía que pide que no interfieran el curso de la investigación. "Lo estoy denunciando y lo hago públicamente para que se sepa y resituar bien a las víctimas, muchas de ellas estaban avergonzados. La Policía que haga su trabajo, las madres haremos lo nuestro", subraya, en COPE y añade que "la Policía ha pedido que paremos la denuncia social, ya está bien, no puede ser que la Policía diga esto, que investiguen que no saben desde que teléfono sale esto".

Las madres, sí tienen idea de quien ha partido la agresión, "Almendralejo es un pueblo, al final todo se sabe, pero no voy a entorpecer la investigación", recalca y desvela que "en el WhastApp grupal que hemos abierto las madres, han empezado a salir más niñas, no estamos entorpeciendo la investigación, estamos denunciándolo porque hay niñas desde el mes de julio que lo están sufriendo y tienen vergüenza", concluye.