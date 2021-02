¿Es mejor vacunar a las personas mayores o las jóvenes, grupo “supercontagiador"?

La tercera vacuna contra el coronavirus en llegar a nuestro país es la que han desarrollado conjuntamente la Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca. Se espera que las primeras dosis de esta inyección lleguen este fin de semana.

El problema con esta vacuna es que expertos de algunos países, como Alemania, han recomendado no inocularla a mayores de 65 años porque, al parecer, en los ensayos clínicos no había una muestra suficientemente grande de personas de esta edad, por lo que no existe evidencia de cuáles son los efectos secundarios y la eficacia en estos grupos.

El Comité de Salud Pública del Sistema Nacional de Salud está debatiendo si se marca el límite en los 65 años que propone Alemania o se reduce a los 55, como ya ha propuesto Italia.

Y entre medias, ¿qué pasa con el Plan de Vacunación? Porque... claro, España va a recibir, sólo en este mes, 1.800.00 dosis de la vacuna de AstraZeneca, y a alguien hay que ponérselas... Para resolver ésta y otras dudas Mediodía COPE ha hablado con Javier del Águila, que es epidemiólogo y médico residente en Medicina Preventiva y Salud Pública.

Y luego está el debate de si se debe vacunar antes a los jóvenes al ser un grupo supercontagiador. Javier del Águila no es partidario, ya que al no haber estudios definitivos sobre si la vacuna sirve para no contagiar, es mejor vacunar a los más vulnerables antes que a los jóvenes. “Ahora mismo están empezando a presentarse datos preliminares de otros países que sugieren que este efecto podría darse, que la vacuna podría servir para prevenir la transmisión, pero ante la falta de esa evidencia que a mí me gusta o preferiría elegir los criterios de vulnerabilidad” ha explicado.