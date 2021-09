Mediodía COPE 20 de septiembre 2021 de 13 a 14

Conocemos la última hora de la erupción del volcán con testimonios de los afectados. Muchos niños están nerviosos y Guadalupe, en su colegio, les está tranquilizando desde primera hora.

Además, continuamos actualizando el mapa de las restricciones. ¿En qué comunidades han aumentado los aforos y cómo ha ido? ¿Qué supone para los hosteleros madrileños? Conectamos con una terraza y con el dueño del bar.

¿Qué es el gas de la risa? Es una droga barata pero peligrosa que se está volviendo a poner de moda. La policía vigila de manera especial desde hace unos años.

Con la escalada del precio de la luz cada vez miramos más la factura. Los consumidores empezamos a fijarnos en el llamado 'consumo fantasma' que no es otra cosa que el dinero extra que se suma al recibo por dejar los aparatos eléctricos en stand by y no totalmente apagados. De media son unos 50 euros al año, pero dependiendo del hogar y el número y uso de electrodomésticos y dispositivos podría alcanzar los 130.