Mediodía COPE 17 marzo 2021 de 14h a 15h

Una profesora de 43 años fallecida en Marbella y 2 casos más en estudio por parte de Sanidad. Hasta el momento eso es lo que sabemos sobre los casos de trombos que oficialmente se están investigando en España por haberse producido días después de que los afectados recibieran la vacuna de Astrazeneca. Hay tres casos, que ha podido confirmar Cope, de dos Policías y un Guardia Civil atendidos por trombosis en Valencia. Los tres recibieron otro lote diferente del que había sido retirado por precaución.

Ya están en vigor desde la pasada medianoche las nuevas restricciones para el puente y Semana Santa. En realidad los cambios sólo afectan a Extremadura y la Comunidad de Madrid, que estaban abiertas hasta ahora. El resto de comunidades en la península estaban y seguirán cerradas. Caso aparte es el de Canarias y Baleares. No tienen cierre perimetral pero está prohibido que el resto de españoles vayamos a las islas de vacaciones estos días. Sólo pueden ir extranjeros.

La moción de censura en Murcia definitivamente no saldrá adelante. Eso aseguran los tres antiguos diputados de VOX que fueron expulsados del partido. Ya han dejado claro que no la apoyarán y por tanto no habrá apoyos suficientes. Hoy ha comenzado a debatirse en el Parlamento Autonómico Murciano.