Mediodía COPE 15 marzo 2021 de 14h a 15h

Hoy, la sorpresa viene con la maniobra de Pablo Iglesias para ser candidato en la Comunidad de Madrid el próximo 4 de mayo. Es decir, que Iglesias, deja el Gobierno de España. No hay que perder de vista que Podemos, como el PSOE y Ciudadanos, intentaban hace sólo unos días que estas elecciones no se celebrasen. Incluso no se descarta todavía un recurso más ante los Tribunales, después de que el TSJ de Madrid haya dado por buena la convocatoria de elecciones.

Acaba de saltar la noticia también en Ciudadanos. Esta mañana, de camino a Madrid para la reunión de la Ejecutiva Nacional del Partido, el coordinador de Cs en la Comunitat Valenciana, Toní Cantó, decía que quería seguir. Bueno pues parece que la exposición y los cambios de Inés Arrimadas han sido tan escasos en esta reunión hoy de la cúpula de Cs, que Cantó, uno de los mas críticos con Arrimadas, acaba de cambiar su decisión y deja el partido naranja.

Hoy ha declarado en los como investigado Juan Carlos Monedero, por el caso Neurona. ¿Qué se investiga en este caso? Pues por un lado, Podemos fichó a esta empresa de consultoría política para las distintas elecciones que se celebraron en 2019. En Neurona, figuraba como director de proyectos Juan Carlos Monedero, que fue fundador de Podemos. Y ahora está acusado de firmar una factura falsa de 26.600 euros por trabajos que en realidad no habría hecho.