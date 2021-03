Mediodía COPE 25 marzo 2021 13h a 14h

Nos situamos en el Canal de Suez, donde permanece varado el buque Ever Given. El bloqueo de esta vía es un hecho desde que el martes se produjo el accidente, parece ser que por una tormenta de arena. ¿Qué consecuencias está teniendo lo ocurrido? Contamos lo último y hablamos con Rodrigo Tuero Sala, es Capitán de la Marina Mercante, conoce la zona y tiene experiencia en salvamento marítimo.

Hay otra generación “perdida” más allá de quienes no encuentran trabajo: la de miles de estudiantes que tras años de estudio no pueden terminar el grado porque no encuentran dónde hacer prácticas. Las empresas tienen cerrada esta oferta por el Covid. Han terminado incluso el TFG pero no pueden obtener el título porque les faltan los créditos de las prácticas. Situación y casos con Susana Moneo.