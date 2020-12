Mediodía COPE 1 de diciembre de 2020 de 13 a 14

Agustín tuvo que cerrar su bar “As Cobas”, en Vigo, que llevaba abierto desde 1970. Pero ha dejado encendida la televisión para que sus clientes puedan ver el fútbol desde la calle, ya que, como él dice, tiene la cuota pagada y no le cuesta nada. Nos lo cuenta.

Que ahora todos llevemos mascarilla y no se nos vea la boca no tiene que ser excusa para no cuidar nuestra salud bucodental. Por eso, para evitar problemas presentes y también futuros hablamos con Óscar Castro Reino, Presidente del Consejo General de Dentistas. Hay que destacar además que las clínicas dentales son un lugar seguro y que retrasar cualquier revisión odontológica o un tratamiento bucodental es un error del que, seguro, nos vamos a acordar.