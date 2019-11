Mediodía COPE del 29 de noviembre de 2019 de 14 a 15

Los últimos detalles sobre el caso de Diana Quer mientras seguimos a la espera del veredicto contra el Chicle. También pendientes de decisión de la Audiencia de Andalucía sobre la entrada o no en prisión de dos ex consejeros y dos ex directos generales de la Junta.

La detención de uno de los mayores traficantes de heroína en España.

Conocemos el dato medio de listas de espera que ofrece el Ministerio de Sanidad. Es la cifra más alta en los últimos dieciséis años.