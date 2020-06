Mediodía COPE del 15 de junio de 2020 de 14 a 15

Galicia se ha despertado ya en la “nueva nor-malidad”. Una comunidad con una baja tasa de contagios que no ha llegado a un infectado por cada 200 mil habitantes. La mascarilla sigue siendo obligatoria si no se puede mantener la distancia de metro y medio y de momento no pueden realizar desplazamien-tos fuera de la región.

No es ningún secreto que Zapatero y Felipe González están en las antípodas.Los choques entre los dos ex presiden-tes socialistas vienen de lejos. Sobre todo por el acercamiento de Zapatero al chavismo en Venezuela. Esta mañana en HERRERA EN COPE, José Luis Rodríguez Zapatero ha vuelto a marcar dis-tancias con Felipe González para defender la gestión del Gobierno de coalición del PSOE con Podemos.

El sector del automóvil es uno de los más golpeados por la pandemia.Tenemos sin ir más lejos lo que está pasando con Nissan en Barcelona. La marcha de la multinacional japo-nesa va a provocar la pérdida de más de 20.000 puestos de trabajo entre empleos directos e indirectos.