Mediodía COPE del 24 de enero de 2020 de 14 a 15

Sanidad confirma que se están estudiando dos posibles casos de coronavirus en España. Uno más probable que otro. La confirmación llegará en 24H, al tiempo que se descartan medidas de control en los aeropuertos: Las autoridades reiteran los mensajes de tranquilidad..

Aquí en Mediodía Cope hemos hablado con Oliver, entrenador de porteros en Wuhan. Es la ciudad china a la que millones de personas siguen sin poder entrar ni salir por el coronavirus que ha dejado ya al menos 26 muertos.

¿Para qué se vieron en secreto y en un avión el Ministro español José Luis Ábalos y la número 2 del régimen venezolano de Nicolás Maduro? ¿Por qué el Ministro José Luis Ábalos negó en principio un encuentro al que luego resta importancia? Y un punto más a destacar. ¿Qué hacía en España Delcy Rodríguez cuando tiene prohibida la entrada en territorio europeo? Bueno pues a ninguna de estas preguntas ha querido contestar Pedro Sánchez hace escasos minutos en Fitur.

En Aguas de Marruecos se busca a los 6 marineros desaparecidos. Mientras, continúa todavía la búsqueda de 4 personas, que podrían sumarse a los 13 fallecidos. Los agentes de la Guardia Civil en Mallorca afirman que mantienen la esperanza.

No habrá juicio por el accidente del Metro de Valencia de 2006 en el que murieron 43 personas y otras 47 resultaron heridas. Lo que iba a ser un macro proceso de seis meses de duración con más de 300 testigos y peritos que comenzaba el lunes no se va a llevar a cabo ya. Fiscalía, acusados han llegado a un acuerdo para que los procesados admitan los hechos a cambio de una reducción de pena y no implique su ingreso en prisión.