Mediodía COPE 16 abril de 13h a 14h

EEUU vacuna a discreción, aunque ahora se encuentra con el contratiempo de Janssen. Lo que está ocurriendo allí nos lo cuenta Jairo Alberto Eraso-Zamora. Es especialista en Enfermedades Infecciosas y Medicina Interna en el hospital St Luke’s Medical Center de Milwaukee, Wisconsin.

Unidas Podemos ha presentado su propuesta estrella para la vivienda en Madrid de cara a las elecciones del 4 de mayo, que no es otra precisamente que limitar los alquileres para que su precio no supere el 30% del salario medio en la zona correspondiente. Explicamos bien la propuesta, contamos lo que ha pasado en Berlín y el pulso entre Podemos vs Gobierno por este tema con Matilde Cuena, Catedrática de Derecho Civil de la Universidad Complutense.