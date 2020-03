Un médico del 12 de octubre: "No es verdad que no se atienda a pacientes"

Jesús Fernando Crespo, médico del hospital 12 de octubre, ha entrado horas después en el programa "Mediodía COPE" para dejar claro que no se ha dejado de atender a ningún paciente. Estamos enfrentándonos a la realidad complicada lo mejor posible. Es una crisis sanitaria sin precedentes. Yo soy médico desde hace más de treinta años y no he vivido una situación parecida a esta. La buena noticia es que nos pilla con un sistema sanitario maduro", ha dicho.

El doctor ha requerido "una serie de equipos" para trabajar mejor pero ha señalado que pelean al máximo para conseguir quie no muera ningún paciente. "Estamos en una situación de crisis y cercana a lo que algunos expertos llaman la medicina de catástrofe. Es un escenario complejo, pero que quede claro que no se deja de atender a ningún paciente", ha concluido.