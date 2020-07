Lorena Fernández: "El nuevo confinamiento de Melbourne nos recuerda que la lucha no ha terminado"

Lérida, Lugo, Guipúzcoa, Albacete, Badajoz, Málaga... casi tardamos menos en decir donde no hay brotes de coronavirus que en enumerar donde los hay. Ahora mismo frenarlos es el principal reto que tenemos a título individual como sociedad. Y eso depende de nosotros. La mayor preocupación en estos momentos está en la comarca catalana de la Segrià, que incluye a Lérida capital, y que el confinamiento al que está sometida apunta a que subirá de grado, a uno que incluya no salir de caso más que a lo estrictamente necesario. Lo tenemos en la memoria bien todos. En las últimas horas se han producido 114 contagios. Más de 600 en la última semana. La Generalitat ya estudia obligar a utilizar la mascarilla hasta para salir a la calle aunque haya distancia social. No se percibe una salida pronta de él.

En la Mariña lucense solo han registrado 4 nuevos positivos en las últimas 24 horas. Y en la localidad guipuzcoana de Ordizia donde se están practicando test masivos a una zona de bares y de momento solo se han detectado 30 nuevos contagios.

Pero como dice el refrán 'cuando veas las barbas de tu vecino pelar... pon las tuyas a remojar'. Y si no que se lo digan a los habitantes de Melbourne, en Australia. Al otro lado del mundo son las once y media de la noche. En solo media hora esta ciudad de cuatro millones y medio de habitantes -algo así como Madrid- entrará en un nuevo confinamiento de mes y medio. Seis semanas que como nosotros ya han vivido. En este 'Mediodía COPE' Ulises nos contaba las razones por las que han vuelto hacia atrás en una ciudad en la que el uso de la mascarilla no es obligatorio ni el transporte público: "Lo que ocurrió es que hubo un pequeño fallo de control de protocolo de infección en los hoteles donde se alojaban estos emigrantes retornados. Algunos agentes de seguridad se contagiaron y se ha distribuido en la comunidad", apuntaba.

Controlar los brotes es ahora mismo el mayor reto que tenemos como sociedad, para que no nos ocurra como en Melbourne, al tiempo que debemos dejar constancia de lo ocurrido en estos cuatro meses para que la historia no se repita. Hablamos de las víctimas mortales que en España ha dejado la pandemia. Aunque duela no hay que obviar, ocultar una realidad que está ahí. Conviene saber cuantas personas, cuantos de nuestros mayores, nos han dejado por ello. El contenido de ese documento del Gobierno al que ha tenido acceso COPE admite que no sabe cuantas personas han muerto en residencias y centros de mayores. Se estima que al menos 18.000, pero que pueden llegar hasta las 33.000. Solo las cifras y el desconocimiento de ellas dan idea de la magnitud de la tragedia.