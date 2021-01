¿Y las vacunas para cuidadores que son como sanitarios 24 horas al día?

Alex y Gloria agradecen cada uno de los días que pasan junto a su pequeño Lluch, de 7 años. Una enfermedad rara (miopatía miotubular) le tiene postrado en la cama, conectado a un respirador, y sin ningún tipo de autonomía. A las dificultades que ya tenía esta familia de Manlleu (Barcelona) antes de la pandemia, se añade otro: la negativa al acceso a la vacuna.

Cuesta creer que Lluch no entre en el grupo de personas vulnerables, osea, a quienes el covid puede arrebatarles la vida por el mínimo contagio.

Lluch no entra por estar en la franja de edad de menores de 16 años (como si él contara como un niño normal y corriente, que ya lo quisieran sus padres). Y tampoco Alex y Gloria. ¿A alguien se le ocurre negar su labor de sanitarios durante toda la jornada?

No nos encontramos ante una familia normal, su vida no lo es ni lo será nunca. Una vez más los criterios al escoger a quién vacunar patinan por la pista de la lógica.

Hemos hablado con Alex Roca es el padre de Lluch.

Nos cuenta que van superando la situación día a día.

Les dicen que aún no se han realizado ensayos con menores y además quizá no pueda ser apto para la vacuna. Alex añade: "Si no podemos vacunarle a él, tenemos que protegerlo por todos los frentes posibles, precisamente vacunarnos a nosotros a los padres, o a los padres que están cuidando niños gran dependientes como Lluch. Hay el peligro potencial que podamos transmitir la enfermedad a Lluch, y que nosotros pudiésemos caer enfermos y no podemos dar la responsabilidad de cuidar a Lluch a nadie"

Un choque contra la burocracia y contra la administración. Cuando intentan hablar con ellos y lo consiguen cambian su opinión ante la grave circunstancia.

Acabamos con la esperanza de Alex de que se solucione este problema pronto.