La apertura de bares en Formentera deja un panorama preocupante para el verano

Formentera fue una de las islas que comenzó el lunes la desescalada en la fase 1. La isla es uno de los pocos territorios de España en los que han empezado con esta ventaja y hoy Mediodía COPE ha sopesado cómo van en afluencia de clientes.

Vicente Escandell, encargado de la cafetería San Francisco ha descrito cómo está siendo esta apertura: “En Formetera el primer día que se pudo abrir los bares pues bien, con mucha afluencia de clientes y muy contentos, estaban un poco confusos porque tampoco sabían exactamente lo que podía hacer, qué podían y que no podían, pero todo esto poquito a poco se ha ido tranquilizando. La gente tiene un poquito de miedo y todavía no se sale como antes ni mucho menos”.

Han podido abrir al 50% la terraza y en Mediodía COPE le han preguntado si abrir a la mitad es viable para su negocio. ““En principio está bien, nosotros tenemos una buena terraza y la estamos aprovechando, pero para seguir así mucho tiempo no es muy rentable, se tendría que cambiar” ha explicado

Con Vicente trabaja Maribel Juan, que ha contado las medidas que han tomado para abrir su negocio y evita los contagios: “Llevamos guantes, mascarillas, hay geles por todos los lados. Además, tenemos de todo para desinfectar las mesas, las sillas y los baños que los pasamos 6, 7 y 8 veces al día”

La cercanía con el verano hace que Maribel vea con preocupación ese momento: “Tenemos miedo y no sabemos… a ver si abren las fronteras y no abren…todo el mundo pregunta mismo pero claro no se sabe”.

Maribel lleva toda la vida en este negocio y no recuerda haber vivido nada parecido: “nunca en mi vida he visto esto y mis padres han tenido hostelería toda la vida, esto nunca”.