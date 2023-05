Las canciones de la coronación de Carlos III en Mediodía COPE

En la coronación de Carlos III veremos muchas cosas como la carroza donde irán Carlos III y Camila desde el Palacio de Buckingham hasta la Abadía de Westminster, la corona y el cedro de la propia coronación. Todo parece de película y, claro, no podía faltar la música.

Patrick Doyle, uno de los más aclamados compositores de bandas sonoras como "Harry Potter" o “Sentido y Sensibilidad” es quien ha creado la pieza que sonará en la Marcha de la Coronación. Se estrenará mañana, así que se mantiene la incógnita de cómo será, aunque sí sabemos que estará dividida en cuatro secuencias, y que está inspirada en la vida de Carlos III.

El Departamento de Cultura, Medios y Deporte del Gobierno británico ha creado una playlist de temas que pueden servir para las fiestas que se celebren con motivo de la coronación, porque todo está preparado al detalle.

Son 26 tema que empiezan, como no, con los Beatles y este “Come Together”





Le sigue una con la que se te van los pies. ‘Daddy Cool’, de Boney M. E n tercer lugar está "Un cielo lleno de estrellas" de Coldplay

Y en cuarta posición....Let's Dance de David Bowie.





Hay temas de Harry Styles, Michael Bublé, Pet Shop Boys, Queen, Spandau Ballet o Tom Jones. También tiene su hueco en ella Say You'll Be There, de las Spice Girls, uno de los grupos favoritos de los príncipes William y Harry cuando eran adolescentes...

Es más, en uno de los capítulos del libro de Harry, de sus memorias, contaba la emoción que le supuso conocer a las Spice Girls en persona en una ocasión en la que acompañaba a su padre.

La quinta posición de la lista es Ed Sheeran, con “Celestial”





Otro de los elegidos son los Take That, que por cierto, actuarán en el Concierto de la Coronación, que se se celebrará en el castillo de Windsor el domingo, 7 de mayo. Estarán ellos y muchos otros artistas, como Katy Perry o Lionel Richie.