Las alternativas para evitar que el INE rastree tu móvil

La noticia saltaba el pasado 29 de octubre y afecta a todos los españoles. Al menos a todos los que tengamos teléfono móvil. Hoy ha arrancado la campaña del Instituto Nacional de Estadística para rastrear los teléfonos móviles de nuestro país. El objetivo, realizar un estudio para saber cuáles son los desplazamientos más habituales que realizan los españoles y saber en qué zonas hay que reforzar con infraestructuras públicas.

Los rastrean desde hoy y hasta el jueves, aunque también se realizará esta misma práctica estas navidades y en algunas fechas concretas del próximo verano. Ese control sobre nuestros movimientos es posible gracias al acuerdo alcanzado con las principales operadoras, que facilitaran nuestros datos de ubicación. Eso sí, de forma anónima. Es es el elemento clave para los que defienden que es legal.

En un contexto en el que ya de por si estamos controlados, esta noticia no debería de encender grandes alarmas, pero sí cierta preocupación y, sobre todo, algunos interrogantes. Van a establecer el lugar de residencia de cada uno o insulso determinar con cierta exactitud la población flotante que puede haber en diferentes ciudades. Todo ello, en principio, sin vulnerar la Ley de protección de datos. Además, algunas operadoras te dan la posibilidad de no ofrecer tus dados. Para ello, tienes que ponerte en contacto con tu compañía.

En plena era digital, la privacidad ya ha pasado a un segundo plano. Eso es un hecho. Todos nuestros datos, a disposición de la red. En Mediodía COPE nos preguntamos si se puede evitar de alguna forma este rastreo que realiza desde hoy el INE en nuestros teléfonos. Juan Diego Polo, un auténtico experto en nuevas tecnologías, nos ha explicado que “la ubicación se rastrea con las antenas, con las redes móviles que hay en la tierra con lo cual no sirve de nada desactivar ubicación”. Pero hay otras vías para que no te puedan seguir el rastro: “Ponemos el modo avión o apagamos el móvil. Así no tienen ninguna forma de saber por dónde andas”.

Preguntado por el hecho de que nuestros datos sean anónimos, Juan Diego ha asegurado que le cuesta de creer: “Si alguna empresa me está llamando ofreciendo algún servicio y les pregunto que de dónde han sacado mi número, me dicen de la base de datos no sé de qué base datos estarán hablando...” reflexionaba.