Javier López-Tofiño: "La vuelta al escenario de marzo se extiende por Europa"

Estamos volviendo al minuto y resultado de las restricciones en cada rincón de España. Cada día, a cada hora prácticamente, las medidas están volviendo a cambiar una vez que se acerca el fin de la Navidad.

Hoy sumamos tres comunidades más con cambios. La comunidad valenciana amplía su confinamiento hasta el 31 de enero y obligará desde el jueves a cerrar su hostelería a las 5 de la tarde. También adelanta a las 10 de la noche su toque de queda como ha hecho hoy mismo también La Rioja. Y Extremadura cierra desde el jueves y durante al menos una semana toda la actividad no esencial en los municipios de más de 5 mil habitantes, incluidas Cáceres y Badajoz. Todas las novedades y las que vengan, las tienes en Cope.es.

¿Cuál es la incógnita? Pues saber si los horarios de bares y tiendas y los aforos, podrían quedar casi en anécdota, si tenemos en cuenta lo que vuelve a pasar ya en el resto de Europa. Reino Unido ha vuelto desde hoy al confinamiento casi total, como el de marzo. Además, por tercera vez en 10 meses. ¿Estamos lejos de ese escenario? Pues de momento, y esto ya te suena de otras veces, Sanidad dice que no se plantea un confinamiento total en España. Pero veremos. Pedro Yagüez trabaja en el sector financiero y lleva viviendo 25 años en Londres. Nos ha contado en Herrera en Cope cómo llevan la situación: “Es cansancio frustración. Frustración porque volvemos otra vez a la situación de marzo y abril. Es un confinamiento menos estricto que el que hubo en España, porque aquí te permiten salir a pasear y a hacer deporte. Pero es muy frustrante porque ayer, por ejemplo, empezaban las clases y hoy ya las han cerrado”.

Otro caso: Alemania que lleva un mes con comercios no esenciales, escuelas y guarderías cerradas y dos meses sin bares, restaurantes, cultura y ocio. Con todo, se plantea endurecer más aún sus medidas y retrasar la vuelta a los colegios que ya aplazó hasta la semana que viene.

En el caso del Reino Unido el confinamiento incluye directamente cierre de colegios al menos hasta mediados de febrero. Y en Italia también estudian un retraso en la vuelta a clase. ¿Qué pasará en España? A ver si te suena. Lo que elija cada comunidad autónoma. La valenciana por ejemplo retomará sus clases pasado mañana si no hay cambios. Ojo a ese debate sobre las aulas, que después de la Navidad y con los contagios al alza, va a volver con fuerza.

De momento, a lo que están los niños como no podía ser de otra forma, es a aguantar como pueden los nervios. No hay situación que pueda con la noche de más ilusión de todo el año. Así lo cuentan ellos: “Pues un poco nerviosos pero les preparamos muchas cosas. Esta noche me voy a intentar acostar cuanto antes porque quiero que vengan ya. Zanahorias para los camellos y para los reyes roscón, leche y turrón”.

Da igual que los Reyes no vayan a poder recorrer hoy las calles, más allá de alguna innovación en globo, en helicóptero, o en retransmisiones on line. Estamos necesitados de ilusión. Y ellos, que nos han dado un ejemplo a todos nosotros, se merecen disfrutar como nunca en estas horas.