El inédito proyecto que se pone en Huesca para luchar contra la soledad de los ancianos

La soledad es uno de los grandes problemas de la sociedad actual y en muchos casos, la no deseada. En España hay 2 millones de personas mayores de 65 años que viven solas. Y el problema no es solo la falta de compañía, alguien con quien hablar y compartir el día a día, sino también el riesgo que supone vivir solo. Caerse y no poder pedir ayuda, ponerse enfermo y no tener a nadie cerca.

Por eso la Diputación de Huesca ha puesto en marcha un proyecto piloto en Chimillas, un pueblo de 402 vecinos, para hacer un seguimiento de sus mayores a través del agua. El programa se llama 'Agua de Vida'y controla de forma telemática el contador de agua de estas personas y si deja de haber consumo de agua es que algo está pasando.