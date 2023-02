La firma de José Luis Restán en 'Mediodía COPE'

Me ha resultado especialmente sugestivo el discurso de Francisco a los obispos de Sudán del Sur en el que ha evocado la imagen de Moisés como figura del pastor. En un primer momento Moisés trató de responder a la necesidad de su pueblo esclavizado por los egipcios con sus propias fuerzas, como si él fuera el centro. En el exilio pudo entender que la salvación de su pueblo sólo podía ser obra de Dios, y que él debía ser un instrumento dócil en sus manos. Los pastores de la Iglesia hoy también necesitan entender que no son “los jefes de una tribu” ni los “dueños del pueblo”, que la Iglesia no es una organización mundana que administra bienes terrenos, sino la comunidad de los hijos de Dios.