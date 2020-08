Fernández: “Esperemos que Iglesias de tantas explicaciones sobre el caso DINA como le exige al Rey emérito"

Uno pensaba que tras la salida del Rey emérito de España que conocimos este lunes pero como ya ha revelado Herrera aquí, en COPE,se produjo el sábado, las aguas se calmarían.

Al fin y al cabo, era el gesto que reclamaban los de Iglesias y los suyos. Pero no. Lejos de calmarse a los de Unidas Podemos les parece poco. El propio Iglesias decía anoche que debería haberse quedado en casa, con los suyos, para dar explicaciones ante la justicia si se la requieren. Iglesias creo que no se ha leído la carta del Rey emérito en la que aseguraba que él siempre estaría a disposición de ella. Como esperemos que él lo esté si tiene que hablar ante un juez del caso DINA, por ejemplo.

Bueno, al margen de si gusta o no esa salida de España del Rey emérito, a Iglesias lo que realmente le molesta es que se produjera sin su conocimiento. Vamos, que Zarzuela lo pactara directamente con Pedro Sánchez y él, como vicepresidente que es, no estuviera en el ajo. Por eso insiste en que no le gusta la decisión tomada y vuelve por la consigna de siempre de pedir una República. Hoy su compañera de gabinete, Carmen Calvo le dejaba este recado.

“El Gobierno no está más que en su trabajo constitucional y en su trabajo coordinado con la Jefatura de Estado. Punto. Los partidos políticos tienen todo el derecho de tener posiciones políticas sobre este asunto. Por cierto, que es un asunto que está en la política española de siempre, no de ahora. El Gobierno no está más que en su trabajo constitucional”, ha dicho Calvo.

Y mientras seguimos muy pendientes de la evolución de esos brotes de coronavirus por España -se acercan ya a los 600- no conviene también olvidar que ahora parte de la responsabilidad de atajarlos es nuestra, de los ciudadanos. Pero hace seis meses cuando la mayoría pensábamos que “eso era cosa de China”, ya nuestros dirigentes contaban con informes especializados que corroboraban que también “eran cosa de España”.

Muchas veces ya hemos señalado a esos informes que a nivel nacional tenían el ministro de Sanidad o Fernando Simón antes de la celebración del 8M pero, hoy hemos conocido también que un presidente autonómico, el valenciano y socialista Ximo Puig, tuvo el 27 de febrero sobre la mesa un documento que ya hablaba de "emergencia sanitaria".

El texto al que han tenido acceso nuestros compañeros de COPE Valencia se ocultó y hasta el 10 de marzo no se cancelaron las Fallas. De hecho, se siguió permitiendo la celebración de festejos asociadas a ellas. El gobierno valenciano tenía ese informe, realizó un contrato por un millón de euros de material sanitario, pero en público sus dirigentes seguían defendiendo que no era necesario fijar ninguna medida. A la población nunca hay que alarmarla pero siempre decir la verdad.