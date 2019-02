España rechazó el pasado año 3 de cada 4 solicitudes de asilo: “Estoy un límbo jurídico”

Tiempo de lectura: 1



Durante el pasado año España rechazó tres de cada cuatro solicitudes de asilo y actualmente cuenta con más de 78.700 solicitudes pendientes situándose entre los cinco países europeos con más peticiones de asilo. En este contexto europeo nos encontramos a la cola a la hora de ofrecer refugio a las personas que por uno u otros motivos se ven obligados a abandonar su país de origen. Del 35% de las peticiones aceptadas ha caído al 24%, lejos de Alemania que alcanza el 50%.

Las personas que piden esa solicitud llegan desde todas las partes del mundo, sirios, hondureños o marroquíes. Muchas de estas peticiones corresponden al pueblo venezolano, que encabeza la lista. De ellos, 30 fueron aceptados y 1.495 rechazados. En 'Mediodía COPE' hemos hablado con María, ella es venezolana, tiene 31 años y lleva tres en España con su hija.

Desde Barcelona se tuvo que trasladar a Huelva, denuncia que allí no puede salir por su situación irregular: “Yo solicité la petición de asilo en septiembre de 2016 y en marzo de 2018 me la denegaron porque no se cumplen los requisitos para la protección internacional”. “Me dijeron que la protección internacional era para personas con carácter público, pero es un derecho” finalizaba.

María salió de Venezuela forzada por la situación política a la que se enfrentaba toda su familia y no entiende que el derecho internacional no la ampare: “Mi familia es política opositora al régimen, incluida yo, hemos sufrido represalias”.

En España la acompaña su hija pequeña de tres años, que aún no tiene la nacionalidad española, se encuentra esperando respuesta: "Mi hija ha nacido aquí, pero a su solicitud tampoco dicen nada”. A la denegación de asilo presentó un recurso, ahora no puede volver a solicitarla ni retirar ese recurso, confiesa que se encuentra en un limbo jurídico: “Pueden tardar dos o tres años en responderme”.