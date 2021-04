Emergencia internacional en la India por la pandemia

La India arde. Las imágenes que nos llegan estos días con el caos sanitario por la pandemia son devastadoras. Montones de hogueras con cadáveres ardiendo en medio de las calles de todo el país. Funerales en cualquier rincón.

El país asiático acumula 17 millones de casos y 195.000 muertos a causa del coronavirus. Unos datos que han hecho saltar la alarma mundial. Sobre todo durante estos días, ya que la cifra de contagios diarios es aterradora: han enlazado un sexto día por encima de los 300.000 contagios. En las últimas 24 horas, se han notificado 323.144 casos y 2.771 muertos.

Hace un mes, parecía que India había superado la pandemia. ¿Qué ha pasado? En la actualidad no hay camas de hospitales disponibles, ni bombonas de oxígeno. Shaki es guía turístico en Nueva Delhi y nos cuenta: “Todo el mundo está asustado. No hay crematorios, ni cementerios. Hay que esperar horas para celebrar los rituales y no se pueden celebrar como se debe”.

En el sur del país viven también momentos dramáticos. Como en Anantapur.Ainara se encuentra allí. Es cooperante en el hospital de la Fundación Vicente Ferrer. Ha contado en Herrera en COPE cómo viven el caos sanitario: “El problema no son tanto las camas como el oxígeno, poder disponer de ese oxígeno que se ha vuelto tan esencial”.

Países como Canadá, Irán o Australia, entre otros, ya han cancelado los vuelos procedentes de allí, mientras Francia y Reino Unido están aumentando los controles.

Nos trasladamos a Nueva Delhi, en la India. Allí se encuentra Reena Gupta, que trabaja en una agencia de viajes.

Nos dice Reena: “La situación no es tan buena. Hay muchos casos activos cercanos. Tenemos miedo de salir. Solo si es una emergencia”.

Varios estados han anunciado los cierres, como el Gobierno, que les ha ordenado el bloqueo.

Según Reena: “El alimento no es suficiente para la gente. En India se han bloqueado los mercados”.

