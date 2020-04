Dar a luz en tiempos de coronavirus: esperanza y reto a la vez

Afrontamos otra semana más intentado luchar contra el coronavirus desde nuestras casas. La normativa impuesta después del estado de alarma ha roto el ritmo de nuestras vidas. Nos hemos ido adaptando, y esa lista de tareas pendientes para cuando acabe el confinamiento crece día a día...

Pero, hay cosas que deben seguir su curso, como los embarazos. Los bebés que estaban en camino cuando empezó todo esto han seguido su trayectoria.

Además, los nacimientos, se han convertido no solo en una buena noticia, sino en un símbolo de esperanza. Pero ¿cómo se afronta un nacimiento con la epidemia presente?

Katerina Rodríguez acaba de dar a luz, ha tenido su tercer hijo y se llama Sebastián. Y sin duda, su llegada al mundo ha sido muy diferente a la de sus hermanos mayores.

La hemos pillado todavía en la habitación del Hospital General de la Defensa Gómez Ulla, ultimando su salida.

La mamá se encuentra perfectamente y nos cuenta que “todo ha salido bien y se van muy tranquilos a casa”. Este embarazo empezó siendo diferente ya “en las citas de los hospitales”. Según explica: “En el Hospital General de la Defensa han puesto una entrada para las embarazadas, no se entra por urgencias, como en los otros embarazos, sino que hay una puerta especial, y después ya no tenían contacto con nadie más, simplemente la veía la matrona, los médicos…”. A Katerina esta experiencia le ha parecido “relajante, y tranquila”, aunque confiesa que estaba algo nerviosa por los casos del Covid19 que surgieron de embarazadas y bebés pequeños. Estuvo en confinamiento desde el 3 de marzo. Su marido pudo estar con ella, a pesar de los bulos que en las redes sociales avisaban de la imposibilidad de los padres de acompañar en el nacimiento de sus hijos. Eso sí, su esposo no pudo regresar a verla una vez que salió para cuidar a los otros dos hijos.

La mamá está feliz con su bebé, al que define como “precioso, tiene los mofletes rositas, es chiquitito, con las manitas preciosas y recuerda a sus hermanos”.

Está contenta con el trato, es más, asegura que “ fue excelente, te sientes como si nada de lo que pasa fuera ocurriera dentro… si no ves la televisión no te enteras del Covid”.

Enhorabuena a Katerina y Sebastián.