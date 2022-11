Consultamos entre una y seis reseñas de media antes de decidirnos a comprar. Explica Sefi García

Nueve de cada 10 usuarios revisan las reseñas sobre un producto antes de seguir con la compra. Se calcula que al día los usuarios de internet ven unas 450 mil reseñas, lo que equivale a 4 billones al año. Una buena o una mala reseña puede influir notablemente sobre la venta de un producto, la elección de un restaurante o la reserva de nuestras vacaciones. Donde antes la opinión de los clientes era libre y veraz, ahora encontramos miles de reseñas falsas.

Una valoración por encima de 4 puede suponer el aumento de las ventas entorno al 270% y pueden llegar al 380%, según datos de NoFakes, una empresa que tiene como objetivo certificar la veracidad de las reseñas. Leemos entre 1 y 6 antes de decantarnos por un producto.

David esos 9 de cada 10 españoles que consulta reseñas. Lo hace especialmente cuando viaja, de hoteles y restaurantes “sobre todo si no conocemos la ciudad, viene bien porque siempre te ayuda la experiencia de la gente. En mis comprar por Internet no leo reseñas porque lo que compro normalmente son cosas que ya están muy contratadas y es difícil que te den gato por liebre”.

¿Podemos fiarnos de las reseñas?

“A fecha de hoy no, no son nada fiables”. La que afirma es Neus Soler experta en marketing y consumo, profesora d ella Universidad Oberta de Cataluña. Nos recuerda que “el año pasado se reformó la Ley de competencia desleal y protección de los derechos del consumidor que obliga a todas las webs y plataforma a responsabilizarse de que estas reseñan estén verificadas, pero arrastramos muchas que no lo están, que arrastramos de cuando no había ley, y falta hacer esta limpieza de todas esas reseñas no verificadas y que pueden ser falsas y que no dan credibilidad”.

Los datos de NoFakes cuantifican en el 55% las reseñas falsas.



Empresas e influencers

Seguro que recuerdas el episodio de aquel youtuber que se negaba a pagar una empanadilla en un bar de Vigo amenazando con hacer una reseña negativa. O los numerosos casos de influencers que pretenden comer o alojarse en un hotel gratis a cambio de mostrarlo en sus redes. Son algunos ejemplos de personas que, obviamente, no son objetivas a la hora de calificar productos. Pero no es solo esa la vía para falsear una opinión “las empresas contratan empresas, aunque no es legal, que en ocasiones, no solo escriben reseñas, sino que las hace incluso un

Bot (un programa informático)”. En otros casos lo hacen a cambio de recibir gratis productos de la empresas. Nos recuerda la profesora Soler que “hace bien poco se publicó el caso de una persona que a cambio de esos productos escribía cada 4 horas una reseña positiva de la empresa. Se detectó y se obligó a la empresa a eliminar esas reseñas”.

La modificación de la ley lleva algo más de un año en vigor. Pero va muy despacio porque “para identificar esto, hay tantísimos usuarios, tantísimo contenido que es tremendamente complicado, también porque cuando la reseña está en un motor de búsqueda no puedes controlarla, no está ni en manos de la empresa ni de la ley, no se puede borrar una reseña aunque sepas que es falsa. Ahí hay un vacío legal”.

Aun así se van dando pasos. Nos recuerda la experta, por ejemplo, que que Amazon tuvo que borrar 20.000 reseñas falsas en nuestro país. “Las grandes empresas, las que más se la juegan a nivel de confianza o credibilidad ya han borrado reseñas falsas, pero solo pueden hacerlo si están gestionadas por la propia plataforma, cuando están en Google no pueden controlarlas”.

Como usuarios, ¿podemos detectar reseñas falsas?

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

No es fácil pero ahí van algunos consejos que nos ha dado Neus Soler:

Es importante comprobar que la página tenga el sello de garantía de verificación “que ahora obliga la ley”. Pero podemos fijarnos en otros detalles, “si vemos que una misma persona hace varios comentarios de un mismo producto-señala la experta- o si el vocabulario de la reseña nos es correcto, porque a veces se hace una reseña y se traduce a varios idiomas y esa traducción que suele ser automática y no tiene mucho sentido”. Si la reseña se refiere a un producto distinto es otra pista de que ahí ha actuado el robot. Aplicar el sentido común es el truco definitivo para intentar separar el grano de la paja. Las malas reseñas pueden hundir un producto.