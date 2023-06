Clara Arnal, en Mediodía COPE: "La guerra ha pasado de ser una emergencia a ser una crisis"

Cuando tenía 28 años, Clara Arnal tomó una decisión de esas que cambia una vida para siempre, acogió a Nícola, uno de los llamados “niños de Chernobyl”. Al poco tiempo hizo lo mismo con una niña, con Sofía.

Ambos, Nícola y Sofía, verano tras veran han venido a casa de Clara, desde el año 2006. Cuando estalló la guerra de Ucrania, Clara se implicó de lleno con los refugiados ucranianos, entre otras muchas razones, porque sus dos “hijos de acogida” se encontraban en el país.

Desde hace unos meses, Sofía vive en la casa de Clara en Valencia, con sus dos hijos. Eso convierte a Clara en “abuela de acogida”, a sus 52 años.

Clara fue de las primeras en ponerse en acción para ayudar, sobre todo a los niños ucranianos, cuando Putin invadió Ucrania en febrero de 2022, "me llamó Sofía por teléfono y me dijo, Clara ya han entrado. Ella vive cerca de la frontera de Chernobyl y veían entrar los tanques del ejército ruso arrasando con todo. Hice las maletas, me fui con dos voluntarios hasta la frontera y empezamos a evacuar a personas, pensando sobre todo en mis hijos de acogida, pero también en los demás", le cuenta a Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.

De hecho, su hija de acogida Sofía tuvo que salir de Ucrania y vive con Clara en Valencia, "Sofía está conmigo y con sus hijos, un bebé de cuatro meses y su hijo mayor de dos años y medio. Sofía está evacuada como miles de ucranianos, tiene la gran suerte de tener aquí una familia, pero echando de menos a su otra familia que sigue en Ucrania".

Su otro hijo de acogida, Nícola sigue en Ucrania, "tiene 30 años y ha estado participando como voluntario llevando ayuda humanitaria con nuestra organización 'Juntos por la Vida' y a muchas personas vulnerables y haciendo lo que puede como todos los que han elegido quedarse allí y que han elegido ayudar a su país, unos combatiendo y otros, dando ese soporte que también necesitan como conducir, trasladar a personas, llevando la ayuda humanitaria que es tan necesaria", subraya Clara.

Clara Arnal que llama la atención con lo que está pasando después de más de un año de guerra, "ya nos hemos olvidado y la guerra ha pasado de ser una emergencia a una crisis como otras muchas y allí sigue cada día la alarma y el riesgo de ser abatido por un misil o por un dron", subraya.

En España, 4 de cada 10 personas apoyan a una ONG y casi 1 de cada 10 es voluntaria.