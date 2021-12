Carolina Hurtado: “No se sabe si variante Ómicron puede evadir el reconocimiento de los diagnósticos"

Arranca hoy el dispositivo especial de la Dirección General de Tráfico en las carreteras españolas por el Puente de la Inmaculada en el que se calcula que haya cerca de 8 millones de desplazamientos. Pero también se nota que se han reactivado los viajes en los aeropuertos y las estaciones de trenes.

Es una prueba de que se han reactivado los viajes en comparación con el año pasado.

Para viajar se necesita un test de antígeno profesional, es decir, un certificado médico. Es importante diferenciarlo del test de antígeno para autodiagnóstico, que podemos comprar en una farmacia y que nos podemos hacer nosotros mismos. Ese resultado no nos valdría por ejemplo para entrar en Portugal.

En general, en las farmacias se pueden encontrar hasta nueve test covid homologados. Uno de ellos funciona con saliva y ocho dan resultado vía nasal.

¿Son capaces estos test de detectar la variante sudafricana 'Ómicron'?

Es importante saberlo porque si estás vacunado, un positivo normal no te obliga a ponerte en cuarentena, pero si es por la variante 'Ómicron', tienes que aislarte durante 10 días. Es una medida que también se aplica para los casos sospechosos de esta variante, no solo para los casos confirmados.

La responsable de la Unidad de Inmunología de la Universidad San Pablo CEU, Carolina Hurtado: “Todavía no podemos valorar el impacto que pueda tener esta nueva variante en cuanto a la efectividad de las vacunas, en cuanto se puede detectar con los nuevos test diagnóstico, todos son muchas incógnitas”.

“A lo mejor puede evadirse al efecto de las vacunas o al reconocimiento de los diagnósticos, pero actualmente no se sabe” ha añadido.

El caso es que hoy empieza un puente de cinco días, estamos a las puertas de la Navidad y la gente está agotando las existencias de los tes de antígenos en las farmacias.

El origen de porqué cada vez se nos están pidiendo más pruebas es que la tasa de incidencia no para de subir... Ya está en 234 casos por cada 100 mil habitantes y hemos tenido un incremento de la transmisión de un 30 % en la última semana... Varias comunidades autónomas ya han establecido como obligatorio haberse vacunado para poder acceder a bares, discotecas, conciertos y demás. Y si no, una prueba que demuestre que no estás infectado.

Estas pruebas, PCR's, test de antígenos y anticuerpos vuelven de nuevo a primer plano de cara no solo por el puente, también por las fiestas de Navidad. En Madrid, por ejemplo, se entregará un test de antígenos gratis para cada madrileño en las farmacias a partir del 15 de diciembre con el objetivo de contener al virus de cara a Navidad.