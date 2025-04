Así huele, suena y se viven los silencios en plena Semana Santa de Sevilla: lo describe Jorge Bustos

¿Y qué lleva a un madrileño de pura cepa a escribir a un libro sobre la Semana Santa de Sevilla? Esto es lo que le hemos preguntado a nuestro querido Jorge Bustos. Presenta en su programa, en 'Mediodía COPE', 'La pena alegre: Crónicas sevillanas de Semana Santa'.

Dice el comunicador que "la Semana Santa de Sevilla es un acontecimiento, un drama urbano, que ha llamado la atención de muchos periodistas y escritores a lo largo de la historia. Es un género literario en sí mismo". Bustos le propuso al director de El Mundo de por aquel entonces cubrir la Semana Santa de Sevilla. Paco Rosell se lo compró y quiso que contase la primera Semana Santa tras la pandemia.

"La gente tenía muchas ganas. Los cofrades estaban en ebullición. Pero yo no sabía nada de la Semana Santa de Sevilla. No tenía un conocimiento como el que tiene cualquier andaluz. Me empapé de lecturas. Leí varios clásicos", cuenta en 'Mediodía COPE'.

Después, se dejó ayudar por Herrera. Le sumergió en el mundo cofrade de su mano. Durante nueve días. Se lo explicó todo. Le dio accesos a los que, con él, pudo entrar. El producto de todo eso es 'La pena alegre: Crónicas sevillanas de Semana Santa'.

Jorge Bustos y Carlos Herrera, este jueves en Sevilla

"la semana santa de sevilla está llena de paradojas"

Bustos cuenta que la Semana Santa de Sevilla está llena de paradojas porque "la liturgia católica y la celebración de la Semana Santa, básicamente, es el recuerdo de la preparación hasta su Resurrección. La mayor parte del tiempo, esto va de sufrir. La escenificación visual de todos esos misterios religiosos está llena de vírgenes lacrimosas, cristos humanísimos y se supone que tú te vas a sumergir en un mundo de recogimiento y espiritualidad densa".

'La pena alegre: Crónicas sevillanas de Semana Santa', de Jorge Bustos

Sin embargo, el sevillano lo vive como una fiesta. Son capaces de conciliar la pena, con la alegría. Por eso, el periodista llamó así a su libro. Hay una mezcla de sentimientos. Cada uno, así, "ve la Semana Santa, de una forma. Pero casi todos ven la familia, las raíces, la tradición, el arte o la fe. Y los cofrades, los hay de todos tipos. Se anulan las jerarquías sociales y la ideología".

Por otra parte, Bustos cree que a Sevilla le sucede como a Florencia, Roma. Son inagotables. Y en Semana Santa, regresan a su mejor versión histórica. "Es como si toda la ciudad volviera al siglo XVII. Toda la ciudad es como una celebración de su mejor momento histórico. Toda esa huella que dejó el mayor momento de pujanza de España se quedó grabado en los muros, tallas, capillas. Eso está ya en cada Semana Santa en Sevilla. Y perderse eso, es una estupidez. Todo español debe enfrentarse a ese espectáculo", argumenta.

¿Con qué olores, sonidos, silencios, se queda? Habla de las tres cosas. El olor "es el azahar. Estalla justo por abril, si la lluvia lo respeta. Toda la ciudad se perfuma y huelen de forma muy especial". Se queda con el sonido "de la marcha en directo. Es una fiesta de los sentidos. Eso es la Semana Santa de Sevilla". Y, por último, indica que el silencio es la Madrugá.