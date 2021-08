Arif, colaborador afgano en Kabul: "Las mujeres tienen mucho miedo. No pueden salir de sus casas"

Esta misma madrugada aterrizó el primer avión desde Afganistán con los primeros evacuados. Te lo estamos contando en Cope. Son 53 personas, 5 españoles y 48 colaboradores afganos, que que han llegado a Madrid. ¿El resto? Esperando en Kabul, como es el caso de Mustarza, un intérprete del ejército español. A Mustarza solo le queda esperar. Esperar mientras no sabe qué será de su vida. "No tengo un futuro que sea claro de que estaré vivo o no, porque ahora tienen control los insurgentes"

Esta es la realidad que están viviendo todos los intérpretes y traductores de nuestro ejército. Uno de ellos es Mohamed Arif, que ha estado con nosotros contándonos cuál es la realidad de la capital afgana en este 19 de agosto: "La situación del aeropuerto de Kabul es muy mala. aquí hay mucha gente esperando. Pero hay muchos problemas y no podemos entrar."

Arif trabajó varios años como intérprete con el ejército español, ahora ejercía de periodista en un medio nacional. Ahora mismo está en una habitación alquilada cerca del aeropuerto de Kabul, con su familia, esperando la llamada que le saque del país: "Creo que allí podemos tener una vida muy buena, por eso tenemos que salir de Afganistán."