Agresión a una médico de Talavera de la Reina, en Toledo

Nos situamos en Talavera de la Reina, en Toledo. Concretamente en el Centro de Salud La Estación. Hoy, no es un día más en el centro...la diferencia con la semana pasada es que se han tenido que extremar las medidas de seguridad. ¿Por qué? Por lo que le sucedió el pasado viernes a una de las doctoras que trabaja en ese centro de salud... Un grupo de 50 personas intentó agredir a esta médica. Amenazaron con matarla y con volver hoy lunes.

Eso está pasando hoy en ese centro de salud de Toledo y es algo que se repite y que no cesa. Es cierto que el riesgo de los médicos ante este tipo de conductas violentas ha disminuido por la pandemia pero fíjate, ha sido solamente porque ahora las consultas no son todas presenciales. Ya sabes que muchas se hacen por teléfono...y aún así, durante el 2020 se contabilizaron 441 casos de agresiones. De ellos, el 90% fueron en forma de amenazas e insultos. Son datos del Observatorio Nacional contra las Agresiones.

La mayoría de estas agresiones no las llegamos a conocer. Otras sí, como la de este joven médico residente MIR de un centro de Atención Primaria de Castelldefels, que quiso contar lo que le sucedió en septiembre de 2020. Y lo hizo en las redes: un familiar de una persona a la que acababa de diagnosticar como positivo se encontraba en la sala de espera sin mascarilla. Al recriminarle le insultó y le empujó.

Del total, el 57% fue a mujeres y el 43% a hombres. Y como sabes, hay dos formas de agredir, la física y la verbal...pues un 56% de agresiones no físicas y las que provocan un daño físico fueron el 44%.

¿Cuáles son algunas de las causas de estos ataques, aunque es imposible hablar de justificaciones? Pues un 40% decía que no estaba de acuerdo con la atención que se les había dado. Otros alegan que el médico no les había recetado lo que ellos querían, un 10%, y otros que no se les había dedicado el tiempo suficiente. Esos son un 11%.

Hablamos con Susana Arenas, que es la vicepresidenta primera del Colegio de Médicos de Toledo, además es también médico en un Centro de Atención Primaria.

Según la doctora Arenas: “El grupo llegó allí profiriendo insultos, dieron el botón antipánico del centro de salud, y fue un rato de gran tensión”.