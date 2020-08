Lorena Fernández: "Torra está más interesado en socavar a la Monarquía que en gestionar la pandemia"

Este miércoles era el día fijado por Quim Torra, por el presidente de la Generalitat de Cataluña, para dar por controlados los brotes de coronavirus en la comunidad, la más afectada por ellos tras el fin del estado de alarma. Pero el presidente autonómico parece estar más preocupado en insistir en un pleno del Parlamento catalán para debatir sobre el futuro de la Monarquía que en atajar una emergencia sanitaria.

Y es que el plazo que él mismo se puso se ha cumplido y los resultados no han sido los que él esperaba. En las últimas 24 horas se han sumado 955 nuevos positivos y 10 muertos. Hay además 607 personas hospitalizadas y 111 pacientes en las UCIs. Pero el señor Torra está a otras cosas que según él le interesan más a la gente: el debate sobre una España monárquica o una republicana y no la gestión de la pandemia. Yo no sé en qué entorno se mueve el señor Torra pero en el mío y en el de muchos españoles de lo que se habla es de la mascarilla, del empleo perdido o de cómo será la vuelta al colegio en septiembre.

Enseguida abrimos el mapa geográfico de ellos, su evolución, pero como todo no debe ser malo nos quedamos también con estas palabras para la esperanza que hoy ha dejado en 'Herrera en COPE', Juan José Badiola, director del Centro de Enfermedades Transmisibles de la Universidad de Zaragoza. Así ha contado el experto: “Nunca ha habido un esfuerzo tan grande para producir una vacuna,¿cómo eso no va a tener un resultado?, yo estoy seguro de que antes de final de año tendremos varias vacunas. Además serán vacunas que seguramente con toda probabilidad serán autorizadas, son seguras y además eficaces”.

Pues ojalá el señor Badiola, todo un referente en la materia, tenga toda la razón.

Y ahora quiero que escuchen esto. Es una explosión.

Es el sonido que este martes por la tarde se registraba en el puerto de Beirut, la capital del Líbano, y el principal punto de entrada al país. El sonido se lo completo yo con lo que ha ocurrido: 2.750 toneladas de nitrato de amonio explotaban en un almacén del puerto que según las primeras informaciones llevaban seis años guardadas allí sin ningún tipo de vigilancia. Casi 24 horas después hay al menos 100 muertos y más de 4.000 heridos. En 'Herrera en COPE' hemos hablado con Beatriz Navarro, presidenta de Acción contra el Hambre en el Líbano, quien vive en Beirut. Esta es la fotografía que nos hacía hoy desde allí sobre la situación: “Está todo destrozado, lo que pasa es que fue en el puerto y la onda expansiva fue hasta, no sé, 16 kilómetros. Todas las ventanas, todos los cristales han desaparecido. Esto parece un terremoto, están todas las calles cubiertas de escombro y de cristales. Ha habido muchos heridos, muchísimos heridos, no solo en el foco, en el centro de la explosión, sino en todo Beirut”.

Coronavirus, el Rey emérito, Beirut...