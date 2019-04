La desesperada búsqueda de una madre para encontrar la mochila con el material sanitario de su hijo

Tiempo de lectura: 2



Rebeca Rodríguez llegó de Canarias a Madrid para seguir con el tratamiento y la revisión de Fabio, su hijo. Tiene 18 meses y sufre una atresia de esófago, una enfermedad que le impide que la comida le llegue a la garganta, en este caso la de tipo 2, en la que el espacio sin esófago hasta la garganta es aún más largo. En 'Mediodía COPE' ha estado su madre, comentaba que su hijo no puede comer por la boca: "Su boca ahora mismo es de vista".

El pasado domingo 31 de marzo acudieron al Hospital 12 de octubre para recibir el tratamiento y aterrizaron en el aeropuerto donde cogieron un taxi. Ahí es el último recuerdo con la mochila que tiene Rebeca, una mochila que contiene el material sanitario que requiere Fabio para tratar su enfermedad: "Tenía dentro muchas cosas imprescindibles, justo en ese momento que la perdí es cuando más me hacía falta, de ahí me desesperación", aunque hasta el momento afirma no saber nada de la mochila ni de lo que pasó: "La recuerdo justo antes de entrar al taxi, con Fabio en brazos y la mochila en la espalda, me la tuve que quitar para poder entrar".

Desde que ocurrió el suceso Rebeca ha lanzado en sus redes sociales un mensaje de búsqueda de la mochila. El mismo día que desapareció lograron localizar al taxista gracias a unos amigos del padre:"Nos dijo que fue su última carrera y no había nada". "Que todo el mundo en Madrid me ayude, si me pasa en Las Palmas aparece seguro" finalizaba la madre.

En el mensaje que ha difundido, Rebeca enumera el material que se encuentra dentro: "Hay un pulsioxímetro portátil, un nebulizador portátil, dos dilatadores de esofagostomía, mangueras de alimentación, un dispositivo para quitar el botón, sondas de aspiración, glucómetro, biberones, etc", quien la encuentre no le va a servir para nada, es un material muy específico" contaba.

Desde el Hospital 12 de octubre cuenta Rebeca que le han facilitado sin ningún problema otro material, aunque todavía no ha logrado reponer todo: "Me falta el glucómetro pero no corre prisa, yo no pido nada, solo que aparezca la mochila".