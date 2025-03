La salud mental de nuestros mayores también es importante: "Demandan una calidad de vida que no estamos correspondiendo"

Según apunta una de las últimas encuesta que ha publicado el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, el 58,6% de los mayores de 65 en España piensa que los hijos les atienden peor que antes y a pesar de ello, el 46,7 % de los encuestados asegura estar ayudando en la actualidad en el cuidado de sus nietos mientras sus hijos están trabajando, una encuesta que abre un espacio para la reflexión.

La realidad es innegable: cada vez es más común recurrir a residencias o centros de día que se encarguen del cuidado y la atención que requieren, nuestros mayores, las personas de la tercera edad. Sin embargo, es en este preciso momento cuando nos preguntamos, ¿Qué consecuencias trae esto?¿Es una realidad reversible?¿Estamos realmente inmersos en la conocida como "cultura del descarte" que tanto condena el Papa Francisco?

¿Cómo llevar a cabo un correcto cuidado de nuestros mayores sin incidir en una sobreprotección limitante?

Alguien que conoce bien esta realidad es Pablo Plaza, el director de enfermería del Centro San Juan de Dios Ciempozuelos, quien trabaja, día a día, en el cuidado de los mayores y con quien hemos conocido más detalles sobre las necesidades de los mayores en 'Mediodía COPE Fin de Semana'. Hemos aprovechado la oportunidad para preguntar a nuestro invitado sobre cómo es el cuidado que se lleva a cabo desde el centro: "Se trata de una atención encaminada a la salud mental del mayor y hay de todo, gente que acude por propia voluntad o personas cuya familias no pueden cuidarles".

Además, tal y como hemos podido saber, el trabajo se distribuye en este centro de San Juan de Dios en diferentes escenarios según el perfil del paciente: "Intentamos modular de alguna forma ese trastorno mental que genera el ingreso y a partir de ahí trabajamos una línea exponencial para que la persona mayor tenga una atención lo más digna posible. Con un equipo disciplinar, valoramos cada una de las esferas que presenta la persona, física, psicológica, espiritual, y desde ahí valoramos cuáles son sus mayores necesidades", subrayaba nuestro invitado.

Pablo Plaza apunta que es necesario hacer "una reflexión" sobre la situación que existe con respecto a los mayores y ha desvelado cuál es el motivo principal: "El concepto de familia ha cambiado, no es el mismo que conocíamos. Los hijos, muchas veces, no pueden conciliar vida familiar y laboral, estas variables hacen que los mayores se encuentren en un segundo plano. Nos encontramos con personas mayores que no son las de hace dos décadas, demandan una calidad de vida que no estamos correspondiendo", continuaba el director de enfermería del Centro San Juan de Dios Ciempozuelos ante los micrófonos de 'Mediodía COPE Fin de Semana'.

"Por un lado saben que pueden aportar valor pero en el día a día ven que les coartamos ese potencial, es una desmotivación" Pablo Plaza, director de enfermería del Centro San Juan de Dios Ciempozuelos

Los mayores, al igual que el resto de la sociedad, tienen derecho a ser felices, y esta es una etapa de la vida más, "un declive funcional que no hay que llevar a lo patológico. Uno de los pilares que hace que la felicidad se consiga es cuando tu propósito de vida tiene sentido y conseguir eso es precisamente, tratar a la persona de manera integral y digna. No hay que olvidar que, gracias a ellos, estamos nosotros aquí", apuntaba Pablo Plaza.

Además, el papel que juegan los ancianos de nuestra sociedad es fundamental y es por ello que Pablo ha apuntado que "por un lado saben que pueden aportar valor y que tienen potencial pero en el día a día ven que les coartamos ese potencial, por eso es una desmotivación para ellos", finalizaba nuestro invitado, el director de enfermería del Centro San Juan de Dios Ciempozuelos sobre la importancia de un correcto cuidado de nuestros mayores sin incidir en una sobreprotección limitante.