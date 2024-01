Mantener la popularidad de la monarquía y presencia en la vida pública: Los retos de Federico X de Dinamarca

Margarita II de Dinamarca, la monarca viva con más tiempo en el trono, clausura este domingo 52 años de reinado. La reina, de 83 años, anunció por sorpresa en su discurso de fin de año que dejaría el trono, aludiendo a problemas de salud y a la necesidad de dar paso a la nueva generación. Este 14 de enero, su hijo mayor, ha sido coronado como Federico X.

En 'Mediodía COPE' hemos analizado las claves de la abdicación y los retos a los que se enfrenta el nuevo rey de la mano del periodista experto en Casa Real, Fernando Rayón.

Los motivos de la reina Margarita para abdicar

En primer lugar, el periodista ha valorado los motivos de la reina Margarita para abdicar: "Las razones son de sentido común. Ella tiene una edad en la que uno tiene que plantearse vivir tranquilo y en paz. Es verdad que ella había dicho que nunca dejaría de fumar y que nunca abdicaría, quería hacer un poco como Isabel II de Inglaterra, morir con las botas puestas, pero llega un momento en el que se impone el sentido común".

"Cuando ella recibe el trono hace 51 años, recuerdo que la popularidad de la monarquía estaba en el 40%, el 43% de los daneses querían una república y ahora resulta que se va y deja una popularidad en la que los daneses están a favor de la monarquía en un 92-93% y eso hay que valorarlo", ha recordado.

En este contexto, "Ya puede pasar la corona, el trono a su hijo en un momento extraordinario de popularidad, independientemente de que ya tenga achaques de salud porque lo hemos visto, ella se mueve con dificultad con su bastón y no está ya para estar recibiendo a Reyes, para inaugurar actos, para visitar edificios y todo lo que el protocolo fue reserva al jefe del Estado".

Abdicaciones en las Casas Reales europeas

Se ha fijado entonces en como en varias casas reales han tenido lugar abdicaciones en los últimos años: "Tradicionalmente, un rey deja de serlo al morir, pero han cambiado tantas cosas en las monarquías".

"Las monarquías tienen reservado un papel, pero no es el poder absoluto que tenían aquellos reyes que lo perdían cuando se morían y entonces no había abdicación posible porque perdían todo el poder. Yo creo que las circunstancias han cambiado y también es verdad que los reyes tienen una visibilidad que antes no tenían", ha destacado Rayón.

Los retos de Federico X de Dinamarca

Por último, se ha referido a los retos que afronta el nuevo rey: "Sorprendentemente, Federico tiene una popularidad muy alta, el 74% de los daneses decían que lo iba a hacer bien como monarca. Yo creo que él recibe una jefatura del Estado muy popular, hasta la primera ministra danesa, que es de un partido socialdemócrata, se ha convertido a la monarquía, como ella misma dice".

"Recibe un país en las mejores condiciones posibles, con lo cual lo que tiene que hacer es mantenerlo en ese nivel y, en un momento dado, dar paso a su hijo. Yo creo que hasta ahora lo que se conoce de la pareja de los de los futuros reyes o ya reyes era algo muy protocolario, pero han sabido cumplir con su papel", ha destacado el experto en Casa Real.

"Lo van a hacer bien porque es una monarquía que tiene muy estabilizado, muy tabulado todo lo que hace referencia a sus prerrogativas, a su intervención en la vida pública, a sus opiniones y como no se les conoce nada especial que lo hayan hecho mal, salvo algunas cosas que tampoco son tan importantes para los daneses, yo no tengo ninguna duda de que van a mantener el nivel que dejó su madre, en el caso de Federico", ha concluido.