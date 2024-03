Una plataforma para hacer más accesible la equitación: Pionera en competiciones online en España

La equitación es un deporte, y para muchos una pasión a lomos de un caballo. Sin embargo, se ha llegado a tachar este deporte de elitista y al alcance de unos pocos. Pero, ¿y si la tecnología pudiera acercar la equitación a todo el mundo?

Independientemente del lugar, el nivel o el presupuesto, si estás enamorado de la equitación, hay una aplicación llamada 'Equi For All' donde puedes conectarte a este mundo de manera fácil y segura.

La plataforma digital ofrece entrenamientos de forma online, un lugar donde organizarse, un espacio para la compra, venta de segunda mano y también, donde poder alquilar, adoptar y compartir caballos.

Este domingo, en 'Lo que Viene', José Ángel Cuadrado y Laura Castillo han podido hablar con las promotoras de 'Equi For All'. Lisa Glimvik, es jinete de salto de obstáculos y la fundadora de 'Equi For All', que dirige la app junto a su socia Andrea Rodríguez, una jinete de doma clásica retirada.

Lisa Glimvik y Andrea Rodríguez, de Equi For All



Cuando Lisa llegó a España del extranjero, se dio cuenta “que se podía hacer mucho para compartir el conocimiento” que hay en el sector. Y es que, tal y como ha asegurado en el programa, “no todos los jinetes tienen acceso a profesionales o buenos entrenadores de manera regular”.

Asimismo, Andrea ha explicado que la única condición que debe reunir una persona que quiera usar 'Equi For All' es “que le gusten los caballos y quiera aprender”. A través de esta plataforma, cualquiera con caballo “puede conectarse con un entrenador este dónde esté”.

La cofundadora señala que, igualmente, si no tienes caballo, en la App se puede acceder a una “biblioteca de vídeos” que hacen ellas mismas, y con el que buscan “generar contenido divulgativo”.

'Equi For All' da la oportunidad a numerosos jinetes al acceso de competiciones. Andrea subraya que estos eventos son “tanto para doma como para salto, tienen jueces de altísimo nivel y grandes jinetes de salto para poder generar estos eventos”.

Básicamente, para participar solo tienen que enviar vídeos “y tienen comentarios acerca de estos vídeos para que puedan mejorar”.

Lisa ha comentado muy emocionada que la plataforma está suscitando “muchísimo interés” y que para este mes de marzo la aplicación de 'Equi For All' contará con una nueva versión.

Jinete a caballo. Cedida por EQUI FOR ALL



Aplicaciones para salvar a tus mascotas y entenderlas

En el programa se ha seguido hablando de aplicaciones, pero esta vez enfocadas en mascotas. Por un lado, aunque aún no está disponible en España, en 'Lo que Viene' se ha hablado de 'Pet First Aid' que en español quiere decir, primeros auxilios para mascotas.





En concreto, esta app ayuda encontrar el hospital veterinario más cercano, contactar con un profesional o poder informarte de los síntomas de distintas enfermedades. Además, tiene otras funciones como localizar hoteles que admitan mascotas, programar visitas al veterinario o un listado de elementos tóxicos para las mascotas.

Igualmente, hay otra aplicación que puede ser un antes y un después en la vida de los gatos, se llama Meowtalk, y es una app que traduce maullidos de gato.





Su creador es un exingeniero de una famosa corporación estadounidense de comercio electrónico y servicios de computación en la nube. Con su experiencia, ha decodificado los maullidos felinos para traducirlos en un “tengo hambre”, “me duele la pata” y similares, a través de Meowtalk.