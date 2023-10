Una doctora apunta a las razones por las que cada vez hay más personas con intolerancias y alergias

En los últimos 10 años, el número de personas con alergias alimentarias se ha duplicado. Y se estima que entre el 6 y el 8% de los niños sufren de esto. Eso es casi 1 de cada 10.

Los casos los ve, en su día a día, el doctor Antonio Letrán, un alergólogo que nos ha explicado en 'Lo que viene' que "la alergia alimentaria está aumentado, sobre todo, en la población más joven, en la población pediátrica. Y, además, los casos son cada vez más complicados".

El doctor se refiere a cada vez más niños con alergias múltiples, es decir, alergia a diferentes grupos alimentarios. Algo que no es baladí ya que compromete el desarrollo del niño.

Lo mismo está ocurriendo con las intolerancias. Se estima que el 7% de la población, por ejemplo, es celíaca, es decir, tiene serios problemas con el gluten.

Diferencias entre alergia e intolerancia

Antes que nada, vamos a explicar qué diferencias hay entre una alergia y una intolerancia porque no son lo mismo.

La diferencia está, básicamente, en el mecanismo que las provoca.

En la alergia el sistema inmune falla y reconoce algo que no es nocivo, como un alimento, como si realmente fuese dañino. En las intolerancias alimentarias, la ingestión del alimento provoca algún tipo de alteración digestiva.

En 'Lo que viene', también hemos consultado a la doctora Marián Núñez, médico de Familia y especialista en microbiota.

La doctora cree que una de las razones de que, cada vez, haya más celíacos podría estar en la alteración genética que lleva años haciéndose para el cultivo del cereal: "Yo creo que sí. Se producen alteraciones que afectan a la microbiota. Y se relaciona con las respuestas de nuestro cuerpo. Bien es cierto que, en el caso del gluten, hablamos de una enfermedad autoinmune, una enfermedad multisistémica. Aunque sí parece que hubiera una relación con las semillas transgénicas, también se habla de que intervengan los pesticidas con los que se trabaja el suelo...".

Y es que, es una realidad, que el pan y las pastas que consumimos en la actualidad tienen más cantidad de una parte del gluten que en el pasado no estaba, la gliadina, que confiere al pan esa elasticidad para que no se desmigue.

Además, al doctor Antonio Letrán, también le hemos preguntado si el consumo de alimentos de otras latitudes, de otras zonas geográficas está afectando también a todo esto: "Para nosotros, ahora, es más sencillo comer alimentos de zonas tropicales. Los hábitos de consumo van a determinar el tipo de alergias que existen", zanja este especialista.

Es más, ¿es posible que introducir una serie de alimentos en edades ya avanzadas provoque en nuestro cuerpo una reacción no deseada?

¿Cómo afecta el estrés?

Otro de los asuntos que hemos puesto encima de la mesa en 'Lo que viene' es si se puede relacionar el estrés con la proliferación de las alergias. La doctora Núñez asegura que "las verdades absolutas no existen. Puede haber ciertas reacciones sí. Si bien de entrada, está más relacionada con las intolerancias".

Además, en la sección hemos contado la existencia de una app que ha creado el doctor Letrán para ayudar a personas que sufren alergias alimentarias.

